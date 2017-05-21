朝鲜年内第8次试射 导弹向东飞行500公里 国际新闻

（首尔21日综合电）继上周日成功试射可携带核弹头的“火星12”型弹道导弹后，朝鲜再在当地时间周日（21日）下午，在平安南道北仓一带，成功试射一枚不明型号导弹，这是朝鲜今年内第8次试射弹道导弹，亦是不足一月内第3次试射导弹！

美国官员表示，朝鲜此次试射的导弹是中程弹道导弹，射程比上周日试射的火星12短。

韩国联合参谋本部表示，朝鲜于当地时间周日下午4时59分发射导弹，导弹向东海飞行了500公里，相信导弹是成功试射。至于导弹型号，目前仍在分析当中，军方会密切注视朝鲜的挑衅，保持戒备状态。

有指朝鲜周日下午试射的导弹型号是“北极星2型”，韩国总统文在寅随即召集官员，召开国家安全保障会议，商讨对策。

日本政府亦发表声明，证实朝鲜发射导弹，又指导弹坠落在日本的专属经济区海域外，没有对该区域的飞机及船只造成损害。适值美国总统特朗普出访沙地阿拉伯，一名随团的美国官员透露，对朝鲜频频试射导弹深表关注，相信朝鲜是采用了去年2月测试的技术。

朝鲜上周日（14日）在平安北道龟城成功试射“火星12”弹道导弹，导弹最高升空高度逾2000公里，飞行约600公里后，坠落在俄罗斯远东海参崴南面的海域。

美国航空及朝鲜导弹专家席林表示，朝鲜上周日试射导弹成功，代表该国在导弹技术水平上取得突破，朝鲜距离拥有洲际弹道导弹仅一年的时间，而不是原先外界预期的5年。#