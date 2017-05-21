【吉州爱心日嘉年华】吉苏丹特别推出车牌 周明德5万5标获SMS 30 北马新闻

（亚罗士打21日讯）由吉打州苏丹娜峇依雅基金会主办的2017年度爱心日嘉年华会，高潮节目是周六下午举行的慈善拍卖活动，在各界商贾名流竞相标价下，结果振兴集团执行主席拿督斯里周明德局绅以全场最高价5万5000令吉，标获吉打州苏丹殿下特别推出的SMS 30车牌。

而在捐献环节中，PERINTAS JERAI SDN.BHD董事郭馨文慨捐100万令吉予该基金会，成为全场最高额的捐款者。

郭馨文捐百万全场最高额

今年全场拍卖17件物品凑得的总额是51万6000令吉。

周六的爱心日嘉年华会及爱心日慈善拍卖活动，由吉打州王储皇室拿督斯里丹斯里东姑沙列胡丁主持，该基金会主席丹斯里东姑英丹、工委会主席拿督巴杜卡赛尤南（苏丹机要秘书）、基金会董事拿督锺如安博士、以及吉州务大臣拿督斯里阿末巴沙等人参与其盛。

社会各流及各商界俊彦皆出席这项盛会，并热烈参与叫价竞投。

吉州大臣阿末巴沙先拔头筹，以5万5000令吉标获苏丹殿下偕后的巨型油画，振兴集团执行主席拿督斯里周明德局绅也以5万5000令吉在较后标获SMS 30的车牌，以及另外以1万令吉标获油画1幅。

在这场拍卖活动中，ECK 集团的丹斯里许永铨先后标得4件物品，总额是12万令吉，包括苏丹及苏丹后的肖像（3万令吉）、象屿山油画（3万令吉）、马头艺术作品（4万令吉）以及莎拉港渔村油画（2万令吉）。

拿督刘海坡则以3万5000令吉标获苏丹检阅相片，州务大臣另以2万令吉标获马来长剑，王储以2万令吉标得107年历史的古董水晶枱灯。

天猛公丹斯里英丹以1万令吉标获3幅画，东姑猛达哈拉则以2万令吉标获瓷器品，郭馨文以3万令吉标获8马雕刻图，另以1万8000令吉标得SMS 40车牌，以及拿督林武樟以1万2000令吉标获油画。

在献金予基金会的项目中，捐献者包括PERINTAS JERAI SDN.BHD（100万令吉）；振兴集团、ECK SDN.BHD以及LEVENT CORP.SDN BHD（各10万令吉）；TONE GROUP（7万5000令吉）；丹斯里黄荣盛局绅全民团结慈善基金会以及LAI HIN TRADING SDN.BHD（各5万令吉）。