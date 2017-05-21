350万地段仅卖逾37万 槟政府送大山脚斗母宫大礼 北马新闻

（大山脚21日讯）市价350万令吉，只售37万8300令吉！槟州政府给大山脚斗母宫九皇大帝送大礼，以特价脱售总面积达3705平方米的土地给斗母宫建新宫用途。

林冠英：维护宗教不靠空谈

槟州首席部长林冠英宣布，根据市价，这块位于双溪南眉的地段是每平方尺90令吉，即使是宗教地的价格也要每平方尺33令吉，约126万令吉。不过，考虑到斗母宫的需要，州政府决定以低于市价近90%的价格，将上述土地出售给斗母宫。

“我已指示县长尽快发出批准信给斗母宫，只要一切手续完成，斗母宫即可在接下来日子展开筹建新宫计划。”

他强调，维护宗教自由不能只靠空谈口号，先决条件是让各宗教拥有本身的场所进行活动。所以，槟州政府在过去前后批准不少地段给各正信宗教，作为兴建各自的宗教场所。

他说，州政府了解非穆斯林要想兴建宗教场所，会面对很多困难和限制，在槟州境内没有这方面的问题。若日后再有需要，州政府会再物色合适的地段，供需要发展的宗教使用。

林冠英是今天中午到大山脚斗母宫礼堂，亲自移交新宫地段批准信予斗母宫主席杨金生。

在场者包括行政议员章瑛、彭文宝和林峰成，大山脚国会议员沈志强和光大区州议员郑来兴。其他出席的华团领袖，包括大山脚福德正神理事长拿督庄佛和，斗母宫顾问拿督陈昌兴和高级拿督黄智绪等人。

较早时，章瑛行政议员在受邀致词时，希望即将兴建的大山脚斗母宫会成为该区新地标。

理事冀新宫5年内竣工

大山脚斗母宫九皇大帝理事会希望新宫能够在5年内建竣，以便可以在更宽敞地段进行神庆活动。至于旧宫会作何用途，会再从长计议。

主席杨金生表示，现有的地点因位于繁忙大路旁，间接影响神庆活动的进行，新宫则不会面对这方面的问题，各神庆活动可以在不影响交通流量下展开。

他形容5月对斗母宫来说充满欢乐，先是完成楼上圣德殿逢雨漏水的装修工程，接着是得悉新宫申请已获批准。该宫会在本月28日荣任马来西亚斗母宫九皇大帝总会第21任掌玺圣宫，承办2018年度全国代表大会。