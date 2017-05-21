北大教授报警查杨巧双新书 林冠英斥倒退行为 北马新闻

（槟城21日讯）槟州首长林冠英指出，一名北大政治系教授因购买雪州议长杨巧双出版的书本后，认为书中內容涉及传教因素危害其他信徒信念，而向吉北樟仑警局报案的举止，是倒退的行为。

他说，伊斯兰党在这事件上支持该教授的看法，这也显示了该党的极端，甚至比巫统更糟糕。他希望伊党能停止有关攻击，否则会被看成非穆斯林及非巫裔被列为敌人。

林冠英今早前往海客园善才堂移交拨款时向记者说，伊党这样的行为，是否只要领导国内60%的穆斯林，而边缘化40%的非穆斯林及非巫裔。

他说，玩弄种族及沙文主义向来是巫统的手段，巫统在“一马发展公司”（1MDB）事件上为转移视线时，就玩弄这手段。如今伊党也同出一辙，为掩盖执政吉兰丹的失败，而使出这手段。

他提及伊党执政失败时指，该党在发生水患事件3年后，仍无法为受影响的人民重建房子。

他指出，伊党的做法是非常危险，如早前建议修改宪法以限制只有巫裔及穆斯林可担任首相，事实上并没有华人要争当首相，这课题根本不存在。

另一方面，林冠英移交1万令吉拨款支票予善才堂主席邱锦寿，由顾问拿督邱继福及理事同仁见证。