《新海峡时报》揭露 警收贿为应酬上司 国内新闻

（吉隆坡21日讯）《新海峡时报》报导，警员收贿，除了贪钱，另一个不为人知的因素被指是为“应酬”上司，比如出外寻求赞助商以资助警方活动或是要应酬警方高官到此一游忙于“上好招待”促成。

被逼寻外快增收入

报导说，下至低阶警员上至警区主任都会面对不同警阶上司的指示要求。其中一些低阶警员在面对上司对外寻求赞助人以资助警方各种活动如宴会等，以致被逼寻找外快“增加收入”来应对上司的要求，最终铤而走险，坠入贪污罪恶之网。

匿名人士向《新海峡时报》透露，这见诸于警界的现象造成一些地方警员必须找出路。消息不否认，一些警员腐败贪钱走上贪污之路，涉及包庇犯罪活动，可是一些新鸟低阶警员面对上司的要求压力而走上歪路。“上司会指示他们找赞助人，赞助警方活动如宴会、体育等的各种用品开销。警方将根据对方的警阶而作出不同的赞助金额要求，一些可能须找来数百令吉不等。”

“一些警员因此找上了犯罪集团，比如负责风化组的执法人员可能找上相关的犯罪集团，对方也‘乐于应酬’，一般警员也会向一些犯上小错的公众人士找钱。”

消息说，现象造成一些即使领取高薪资的警员也在自掏腰包情况下最终面对现实。对此现象警界是睁一只眼，闭一只眼。唯这也引起一些警员的不满，在whatsapp群组即出现警员互通讯息，要求不要屈服于上司的要求，这些讯息是在甲州发生两名警区主任涉贪污指责遭反贪污委员会带走后流传。

其中一些讯息揭露，有警区主任面对其上司指示：“做好抵步时一切准备”的要求，包括住宿安排、三餐以及余兴活动等。所以在一州之长总警长面对上司的电话指示后，总警长会向下属警区主任作出同样指示，以作好“安排”。“我们又如何能期待一名警区主任自掏腰包来应酬上司，贪污变成其中选择。

流传的讯息也要求各警界人士包括警区主任及警局局长根据能力来应酬上司，谴责要耗上千令吉来请外地上司用餐的餐费。反之建议只要有招待即好。

诺拉昔劝警员投报

全国副总警长丹斯里诺拉昔也警告向下属作出要求的上司，并劝请知情者向警方投报。“我们不容许类似案件出现在警队。”