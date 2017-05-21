【瓜拉尼浪18木屋面对拆迁】 马华交涉不果 坚持“先赔后拆” 北马新闻

(亚罗士打21日讯）吉北瓜拉尼浪18间木屋面对拆迁，马华巴东得腊区会今天会见县长交涉不果，拆屋行动明天如期展开？

马华区会主席拿督锺文武局绅、署理主席罗尔杰县议员及秘书李国章县议员今天上午会见巴东得腊县县长法都拉要求暂缓原定于明天（22日）展开的折屋行动，并坚持马华区“先赔偿，后拆除”的立场，然而双方在会谈将近半个小时后没有结果，县长只答应向上层反映及听从上层进一步的指示。

根据了解，巴东得腊区内的巫统县议员也一致支持县长展开拆屋行动。

村民冀合理赔偿

另一方面，部分受影响的村民今天上午接受媒体访问时都表示坦然面对拆屋行动，并希望政府能作出合理及适当的赔偿。

他们说，有赔偿就可以了，毕竟超过60年历史的木屋有一些已经破烂不堪，一些甚至随时会坍塌。

一些村民也透露，由于县署的拆屋通告已经发出多次，因此受影响的居民打从去年就开始搬空屋子，一些也已经搬迁到新的屋子。

位于瓜拉尼浪小镇惹兰甘榜马斯吉的18间双层木屋面对发展而自2000年多次遭巴东得腊县署要求拆迁，最后一次是本月16日再接获县署通告，拆屋行动就是明天22日。

受影响的居民曾求助于马华巴东得腊区会，后者也多次奔波交涉不果；此外，一个以村民王健桐为首的委员会本月19日在吉打州公正党国会议员的陪同下举行新闻发布会，要求政府暂缓拆屋行动，并要求政府各赔偿18万令吉。

锺文武：续争取合理赔偿

马华巴东得腊区会主席拿督锺文武今早受询时形容，尽了全力的马华区会在这事件上感到无奈乏力，但是不论任何情况，马华区不会放弃继续为村民争取合理的赔偿。

他强调，如果村民愿意让马华协助，也信任马华，马华区会将在这项课题上继续努力，相反的，如果村民放弃马华，则马华也无能力。

詹山佑：接受合理赔偿

32岁的詹山佑与58岁的母亲及表弟是其中受影响的村民，他在今早受访时声称，由于母亲坚持要继续住在这里，因此他们还没有开始收拾和打算搬家。

他也向媒体展示该屋随时都会坍塌的天花板，他说，楼上已经放空，睡在楼下客厅也不知道什么时候会塌下来。

他在受询时声称不管政府的赔偿数目多少，只要合理，他都乐意接受。

郑载德：大件家具未搬出

另一名从事建筑的村民郑载德（67岁）告诉媒体，家人较早前已经搬到80年代申请到的Seri Kenangan花园廉价屋，因此，双层木屋目前只有他一人独居，只有遇到节庆，母亲和弟弟才会回到老家。

他坦言只剩下一些衣橱、雪柜等大件的家具由于没有交通工具而不方便搬出，他也自称不会贪心，只要政府赔偿一个合理的数目或换地段，他都愿意接受。

村民公正党指责没做工 锺文武感觉被玩弄

“马华巴东得腊区会在瓜拉尼浪新村18间屋子面对拆迁课题上已经尽全力，村民却向公正党指责马华的不是！”区会主席拿督锺文武局绅形容，这种感觉就像背后被插了一刀，被人玩弄。

他也澄清说，该区会在短短一个月内用尽各种管道极力帮助受影响的村民，却被公正党国会议员魏晓隆召开记者会指责没有做工，公道何在。

他是昨晚在该区会一项新闻发布会上强调，区会在这项课题上仍然坚持着“先赔偿，后拆除”的立场和原则。

锺文武在记者会上声称，瓜拉尼浪新村18间屋子面对发展拆迁的课题早在2000年就开始，一直以来由马华县议员极力反对；2013年505大选后， 区会7月间主动召见受影响居民，并献议授权该区会与政府展开谈判，然而却与居民代表王健桐意见分歧，结果村民成立了一个以王健桐为首的新村委员会。

他补充说，经过3年10个月该委员会没有做出任何东西，结果今年4月21日又交回马华区会去跟进；该区会领导层从4月22日至5月18日先后会见了巴东得腊区国会议员兼教育部长马哈兹卡立、瓜拉尼浪区州行政议员峇鲁希山、华裔行政议员拿督梁荣光局绅、吉打州务大臣特别事务官准拿督黄启栋局绅、以及巴东得腊县长法都拉，然而非常遗憾的是，在谈判未有结果前，村民又去找公止党亚罗士打区国会议员，更拉横幅举行新闻发布会。

尽力帮忙问心无愧

他重申，马华区会在这项课题上问心无愧，在短短一个月内用尽各种管道极力帮忙村民，最终却被玩弄了。

出席这项记者会的包括区会署理主席罗尔杰县议员、秘书李国章县议员、财政郭荣林、区团团长张洋怀、区会妇女组主席黄金丝等。