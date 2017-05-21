宣萱自爆放弃豪门饭票 “当时我没准备好” 娱乐新闻

46岁女星宣萱曾与张卫健交往6年，但最后无疾而终，2007年张卫健另娶张茜共组家庭，宣萱则至今未婚。近日宣萱接受专访，谈及感情生活，她透露自己30多岁一度有机会嫁入豪门，但男友要求她放下工作当专职人妻，宣萱便拒绝逃跑了，她回忆说：“当时我没准备好。”

（香港21日讯）台湾中国时报报道。宣萱最近因电视剧《不懂撒娇的女人》人气翻涨，据报道，近日她上电台被问到是否愿意再和旧爱张卫健同台合作，宣萱大方表示没问题，并补充十分欣赏张卫健的专业，两人昔日交往时，宣萱从张卫健身上学到很多，尤其是工作态度，这些养分也使宣萱学会当一个好演员。

宣萱更自曝，她30多岁时一度有望成为豪门媳妇，然而未婚夫要求她“不可以继续做这一行”，讲明要她生小孩当全职人妻、人母，宣萱自认没准备好便拒绝了，如今仍十分享受单身女郎的生活，说不该因为怕被叫“剩女”，为了结婚而结婚，“最重要的是自己要开心”，如果没遇到对的人就随便走入婚姻，“就算其他人不叫你剩女了，自己也不会开心”。