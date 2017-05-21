Baby畅谈婚后生活 28岁当妈全为黄晓明 娱乐新闻

（北京21日讯）香港今日新闻网报道。Angelababy于年初生下儿子小海绵，产假结束后她立即上工，身材依旧不走样。现年28岁的Baby才正迎来事业高峰就当妈，她于近日受访时也透露，若不是遇上黄晓明，至今不会结婚。

28岁的baby正值事业高峰就决定早早当妈，最大的原因在于要给即将40岁的黄晓明一份大礼，她表示：“若不是遇到黄晓明，我到现在都不会结婚。”即便早早当妈，baby在怀孕后仍有一套和黄晓明的相处之道：“说好不要因为当了父母，就不像夫妻。”但即便两人十分恩爱，却还是发生过磨擦，baby透露有次挤完母奶，要黄晓明立刻放冰箱，但他忙于工作完全没理会，让她赌气干脆睡觉不理人，黄晓明发现后则摊手大喊：“你为什么要这样对我？”让baby至今仍觉得好笑。

而baby当天的拍摄持续到半夜，黄晓明也赶来探班，只见他站在远处不发一语，但因为时差尚未调整过来，只好边打哈欠边等老婆回家，暖男味十足，也让网友大赞两人连小争执都十分甜蜜。