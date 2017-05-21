黄家泉: 据政局分析 全国大选将近 国内新闻

（吉隆坡21日讯）马华总秘书拿督斯里黄家泉指出，根据目前政局分析，全国第14届大选将近。

“谋事在人，成事在天。从目前整个（备战大选）机制的启动，（大选）应该不会太久。”

他说，很多人说大选会落在国庆后，他不排除此可能性，但时机不断改变，包括国际和国内局势的影响、天然环境的影响如水患等，都可能会影响国会解散的时机。

“不过对国阵来说，国阵机制这么庞大，总不能最后一分钟才启动，所以现在是热身的时候，让他朝向黄辰吉日到来选举。国阵结构庞大，尽早启动（选举机制）。”

他今日是在《环壁生辉：敦陈修信祖居文物巡展》新书推介礼后，如是指出。出席者尚有新书作者拿督李尧庆、拿汀巴杜卡陈淑珠和槟州前首长丹斯里许子根等。

也是国贸易及工业部第二部长的黄家泉说，东马和大马半岛的政局不同，砂州埔奕州议席补选不一定是来届大选的风向标，但有一定关系。

他认为，埔奕选举确实能够测试国阵的支持度，但东马砂拉越的情况跟西马不一样，而且人们对国会议席和州议席的期望有所不同。

他补充，虽然国阵土保党在砂拉越州选举大获全胜，但这不意味着能在来届全国大选大胜，两者有一定的分别。

“这也要看时机。我们不知道大选是什么时候，如果说是接近的话可能有一定的关联，但如果拖延至明年，就会有差距和落差。”

他针对民政党主席拿督斯里马袖强昨日称，埔奕补选成绩将成为第14届大选的风向标的提问时，作出回应。

砂拉越行动党埔奕区州议员陈长锋，因涉嫌持有澳洲双重国籍，遭砂州议会通过动议，取消他的议员资格！