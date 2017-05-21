猪哥亮头七回来 儿女冲出灵堂抢拍爸显灵 娱乐新闻

（台北21日讯）台湾自由时报报道。“秀场天王”猪哥亮病逝后，儿女昨替他举行头七法会，正当家属离开灵堂，进行仪式时，晚间10时，竟意外飞来一只金蛾，被认为是猪哥亮头七显灵；到连家属完成法会仪式，重返灵堂，即使在师公进行道教仪式的嘈杂声响中，被惊动的金蛾仍打死不退，坚持驻留原地。

这只金蛾从晚间9时就飞来灵堂，一待就不愿离去，即使工作人员为重新布置灵堂，搬着巨大的致哀花篮进进出出，金蛾仍不为所动，似是猪哥亮不舍儿女，坚持等家属回到灵堂；晚间11时左右，家属结束头七仪式，拖着疲惫身躯回来，令人惊奇的是，原本停留不动的金蛾竟开始有了动作，微弱的移动着。

工作人员似乎认为金蛾可能是猪哥亮化身，立刻通报家属，谢金晶第一个哭红了眼飞奔而出，其他家属也跟着冲出来，猪家整群人围着金蛾看，赶紧拍下照片，忍不住泪洒灵堂，其中似还有人哭喊出声“应该是爸爸没错”，大家瞬间笑开，一家人显得悲伤又开心，稍微纾解思念亡父之情。但可惜的是，谢金燕遵照亡父遗愿，赴纽约开唱，无从与头七回家探视的亡父见上一面。

黑道抢乔赌债 加酬金要还400万

台湾中国时报报道。猪哥亮生前硬撑病体拚命赚钱，就是担心6亿赌债拖累子女，最可能受到牵连的就是谢金燕跟谢金晶，虽然靠着主持、拍电影、接代言已还了大半，但仍有可观的债务要清偿，传频有江湖人士欲出面帮猪大哥乔债，但照惯例得收取“酬金”。

据报道，猪哥亮生前工作量满档，口袋赚饱饱，但仍不足以完全填上赌债的黑洞，有猪家人士透露，这几天确实江湖上有几派黑道跳出来，表示愿帮忙乔债务，且几乎是用“抢 ”的地步，希望谈出家属跟债主都各让一步的金额，双方昔日旧帐一笔勾销，然而猪家人当然也得付出一笔“酬金”。

据悉，综合猪哥亮这些年各方赚赔攒下的收入，其实债务已脱离“亿”级，剩约5千多万台币（约720万令吉），在有力人士的帮助下，可望砍去一半债务，“打五折”已是最幸运的状况，另外家属照情理得给付江湖行情“一成服务费”，推估最终债务约落在2750万台币（约396万令吉）左右。