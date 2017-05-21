18年台上首喊爸爸 谢金燕唱《月弯弯》泪崩 娱乐新闻

台湾苹果日报报道。猪哥亮因大肠癌病逝，女儿谢金燕奉父遗命赴美义演，于纽约时间周六晚间9时（大马时间周日早上9时）在皇后大学为纽约花莲慈惠堂庆典活动义演，上半场由“官将首”舞打头阵，之后谢金燕登台演唱，这也是她睽违351天首次演出，她穿黑色劲装露出招牌美腿，带来连串电音组曲，唱完《练舞功》高喊“尖叫声”带动全场气氛。她也献唱父亲生前最爱的《月弯弯》，忍到唱完终于忍不住悲伤落泪，表示“这是唱给爸爸听的”，隔海追悼亡父。

猪哥亮和谢金燕父女纠葛18年不相见，今年3月猪哥亮住院一度病危，父女终于破冰团圆。此后谢金燕守护父49天，让猪哥亮人生最后一段过得温馨圆满。

精神好时哼唱女儿招牌歌

谢金燕5年前以《月弯弯》2度擒下金曲台语歌后奖座，这首歌对她深具意义，猪哥亮生前病危，靠亲情力量让病情一度回稳，他精神好时会哼唱女儿谢金燕多首招牌歌，传当时猪哥亮生前曾提到“《月弯弯》这首歌我特别喜欢，也很好听”，如今猪哥亮过世，女儿谢金燕强忍丧父悲恸，演唱父亲生前最爱的这首歌，来抒发对亡父的思念，并特别演唱《母娘慈悲》。

这场慈善义演吸引近2500名观众，谢金燕演出前全场一同为猪哥亮默哀1分钟。她预计23日清晨回到台湾，家人将在6月20日为猪哥亮举行告别式。