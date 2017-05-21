来马为金视奖站台 黄智贤挑战演议员 滕丽名想导自传片 娱乐新闻

报道/陈奕蒂、刘淑惠

摄影/冯伟权

TVB艺人黄智贤、滕丽名、龚嘉欣和姚子羚特别来马为《2017金视奖》站台，4位都是好戏之人，其中黄智贤最想挑战演议员的角色，贴近社会，相信这会是好的题材，引起共鸣。

提及会否想要从政，黄智贤急忙否认，只说想演戏的欲望比较多，他本人比较喜欢演戏，所以会继续当演员。

他笑说，曾经建议编剧写这类型的角色，比如从议员到当特首的过程，相信会很好看，他更自荐若有这样的角色，希望能亲自上阵。

而姚子羚则想演人格分裂或是男人婆的角色，通常演反差大的角色，大家比较会有印象，她最想和李心洁及拿督杨紫琼合作飚戏。

因哭戏夺得《万千星辉颁奖典礼2016》最佳女配角的龚嘉欣说，本身想挑战演打女，以往她是弱女子角色较多，或是演千金小姐那类，所以想要尝试这方面，要打得好看是很难的。

滕丽名非常直接的说想要当导演，想要拍一部讲述自传的戏剧，这是她一直想要做的。

姚子羚婚期靠胡杏儿

询及胡说八道会成员胡杏儿刚宣布怀孕一事，身为姐妹的姚子羚很替她开心，当时是她在大家聚会时，公布了好消息，并拿出超声波的照片与姐妹们分享。“我们当时是喊成一团，很替她开心，因为她是胡说八道会第一个怀孕的妈妈。”

当主持人问她是否想要快点结婚，她笑说，等胡杏儿的宝宝出生后，看下情况，才会考虑。

龚嘉欣自获得奖项后，直言自己非常幸运因为一路上都有接到广告商和商业邀约，更自爆拿奖后，薪水是有增加了些，但这更加提醒她，获奖后演技必须继续进步。

4人最近都在忙着拍剧，接下来陆续会有他们的新作品在电视上播出。