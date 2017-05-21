【2017年金视奖】温绍平再封帝 王峻心在淌血 娱乐新闻

报道/陈奕蒂、刘淑惠

摄影/冯伟权

2017年金视奖5月20日在实地阿南会展中心举行，入行29年的“老戏骨”温绍平，在18年后再度成为“视帝”，首次角逐最佳女主角的张惠虹，一击即中拿下视后；王峻入围5大奖，最终铩羽而归，让他直呼心在淌血；吴俐璇则4项目入围都杠龟。杨雁雁3度蝉联最佳女配角，并获得本届增设奖项传媒推荐大奖的杰出艺人，她在领奖时激动爆哭，谓：“原来默默耕耘是真的会有成果的！”

（莎阿南21日讯）温绍平以大热姿态凭《阿爸》成为2017金视奖视帝，他感触称：“这个心想事成等了18年。”他表示18年前无法亲自上台领最佳男主角奖，这次终于如愿以偿。大家都说我是大热门，我都以平常心对待，一直等到宣布成绩时，我才确定真的得奖了，我真的很开心！”

新科视后张惠虹：演戏是使命

张惠虹以《记忆中的菜单》首次角逐最佳女主角，即打败林奕廷、吴天瑜、吴俐璇等前辈，让她难以置信说：“完全没有想到，这也是生孩子后最开心的事情了，演戏是我的使命，我真的很热爱演戏！”她在后台接受访问时表示，“身边的人都说我平步青云，其实我也有捱过，吃面包过日子。”她婚后生子就休息了一段时间，问她得奖后是否会复出，她说：“一定会再拍戏，也会选适当的剧本，但也要跟家人商讨，有了孩子就要时间上的配合。”还爆说最近推了一部剧。

问及新科视帝视后打败大热门有何感受，温绍平说：“我不觉得我打败Alvin（王峻），他是个很好的对手，他的演技自然又舒服，值得我学习，这个圈子大家有如像兄弟一样，不管谁拿都开心。”他直言，原以为是王峻拿奖“我买定他拿男主角的……”他感叹，这个年纪演主角的机会不多，未来也不知道还有没有机会演主角，此外，他也趁机向年轻演员喊话，指得奖不是一朝一夕的，必须耐心等待，终有一天能够等到。

张惠虹同样认为没有所谓的打败，她指每个角色都是机会和巧遇，能入围就是一种肯定，“所以跟我一起入围的女主角们，她们在我心目中也是最佳女主角！”

女配杨雁雁爆哭：努力有成果

杨雁雁凭《时光电台1970》3度蝉联金视奖最佳女配角奖项，她也获得本届增设奖项传媒推荐大奖的杰出艺人并获赠一辆普腾豪华轿车，她拿奖时忍不住爆哭，到后台接受访问时依然止不住泪水，她笑说：“我哭不是因为得到车钥匙，而是不知道原来身边这么多人疼我。”她哽咽表示，在马来西亚做中文影视不容易，更感谢台前幕后的坚持不放弃，她说这个奖项让她看到，努力会有成果，同时也推动她继续努力。

她当了妈妈后鲜少接戏，她表示这几年一在调养身体。问她拿这个奖会不会多返马拍剧，她回答：“要看孩子，因为现在我仍在事业女性和妈妈角色之间寻找一个最佳的平衡，我一直训练女儿独立，我这次说要工作，她也挺伤心的，未来工作或许会带着孩子一起开工。

本地资深演员张咏华入行22年，终于夺得最佳男配角，他形容感受：“好像发了一场梦！”他透露近半年饱受情绪问题困扰，必须靠药物控制，他说：“如果像我这样的人没有得演戏，比没有钱吃饭更辛苦，演戏是我生命的一部分，希望未来可以演更多不同的角色。”

入围5个奖的王峻，之前一直被视为大热门，结果最佳男主角和最佳男配角两个奖项皆杠龟，他直言有点失望，心在淌血，他指自己痛两天就没事了，还搞笑说会煲剧疗伤。入围4奖的吴俐璇同样空手而归，她坦言对奖项确实有所期待，但在听见杨雁雁得奖时提及大马中文影视业很辛苦经营的一番话，才让自己逐渐调整心情，她直呼自己的心情真的不受影响。

2017金视奖部分得奖名单

最佳电视剧：《凌晨三点三》

最佳男主角：温绍平《阿爸》

最佳女主角：张惠虹《记忆中的菜单》

最佳男配角：张咏华《我要放假》

最佳女配角：杨雁雁《时光电台1970》

最佳新晋演员：吕志勤《坏青春》

最佳导演（电视剧类）：郭贽豪、陈祺汉《法内情》

最佳剧本（电视剧类）：巫绍棋《分身乏术》

最佳电视剧主题曲：《我的欧巴们》《有你在家》 演唱：陈慧恬

最佳综艺娱乐节目主持人：林佩盈《金视奖2014》

最佳综艺娱乐节目：《甄文达马来西亚味之旅》

最佳资讯节目：《环岛8》（第二季）

最佳时事及新闻报导：环球透视《旺角日与夜》

最佳新闻主播：王菁忆《八度空间华语新闻》

最佳时事节目主持人：陈丽婷（ntv7华语新闻——《2014年新闻回顾》）

最佳特备节目：《记忆中的菜单》

传媒推荐大奖之杰出艺人：杨雁雁

传媒推荐大奖之杰出电视剧：《凌晨三点三》

传媒推荐大奖之杰出电视节目：《甄文达马来西亚味之旅》

最受欢迎电视剧（观众票选）：《最难忘的假期》

最受欢迎电视剧角色（观众票选）：巫恩仪（饰庄窈敏《阿爸》）

五大最受欢迎男艺人（观众票选）：苏进川、郑瑞钥、蔡子、李永钧、温绍平

五大最受欢迎女艺人（观众票选）：巫恩仪、吴天瑜、蔡佩璇、秦雯彬、王菁忆

金视辉煌成就奖：郑锦昌