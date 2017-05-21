敦马亮相蓝眼大会 现场响起“烈火莫熄”口号 国内新闻

（莎阿南21日讯）人民公正党全国代表大会，前首相敦马哈迪在全場一片“烈火莫熄”（Reformasi）的口号下，首次亮相现场！

继去年12月出席民主行动党与国家诚信党全国代表大会后，马哈迪今日亦携同夫人敦茜蒂哈斯玛出席另一个盟党，即人民公正党全国代表大会，并获得该党全国代表的热烈支持。

马哈迪是于上午9时10分，在雪州大臣兼公正党署理主席拿督斯里阿兹敏阿里的陪同下，抵达公正党全国代表大会的会场，而他的抵步也引起公正党代表的惊呼，现场更响起“烈火莫熄”的口号。

在一众嘉宾陆续步入会场后，公正党代表大会正式开始，该党总秘书拿督赛夫丁率先发表欢迎词，在欢迎词中他提及，截至目前，该党在全国共有52万6232名党员，在全国13个州属中，雪州拥有的党员为数最多，依次为沙巴、槟城、霹雳和砂拉越。他也披露，目前该党在全国共有218个支部。

值得一提的是，在公正党总秘书拿督赛夫丁发表欢迎词后，大会现场播放歌颂党主席拿督斯里旺阿兹莎对党付出的影片，影片内容包括公正党实权领袖拿督斯里安华在1998年遭时任首相马哈迪革除副首相职、“烈火莫熄”诞生的过程等，而这一段影片马哈迪都一一看在眼里，而在过后发表政策演词的旺阿兹莎更难掩观看影片后的情绪，在哽咽下发表演词。

除了马哈迪，希望联盟另外三个成员党领袖也应邀出席这场代表大会，包括土著团结党主席丹斯里慕尤丁及署理主席拿督斯里慕克里、民主行动党国会领袖林吉祥及国家诚信党主席莫哈末沙布。

公正党代表大会今日在莎阿南拉惹慕达慕沙礼堂（Dewan Raja Muda Musa）召开，今年代表大会的主题为“朝着来届大选前进”，逾2000名党员及观察员出席大会。