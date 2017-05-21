硬闯前男友婚礼 印度一女子持枪“抢亲” 国际新闻

印度北方邦一名女子为爱情豁出去了，竟然带领一伙人赶往前男友的婚礼现场，持枪掳走新郎官。

《今日印度》周刊17日报道，来自北方邦班达地区的24岁小伙阿肖克·亚达夫15日要迎娶喜马偕尔邦赫米尔布尔镇的一名女孩。双方家长、亲朋好友在婚礼现场等待新娘到场。

不料，一辆运动型多用途车（SUV）开到婚礼现场入口处，走下另一名女孩：亚达夫的前女友。随她一同径直闯入婚礼大厅的还有3名携带武器的男子。

这名前女友掏出手枪指向亚达夫，示意他上车，还警告宾客不要阻拦，否则后果自负。亚达夫就这样被“劫走”。

一名目击者说：“我们以为他们是犯罪分子，来抢钱的。但他们什么都没要，只带走了亚达夫。”

这名女子和亚达夫在同一家私人诊所上班，两人谈过恋爱。亚达夫还承诺要娶她。然而，恋人关系维持了数月后，亚达夫开始疏远女方。尽管女方多次试图挽回，亚达夫依然决定同她一刀两断。

冷落的女方后来发现，亚达夫奉父母之命，要成为别人的新郎。

目前，当地警方已经找到那名抢亲女子和亚达夫。