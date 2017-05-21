无腿青年写千首情诗 感动女方父母 国际新闻

女方父母对这段爱情并不看好。后来，苏思妙的家人无意中得知代国宏为苏思妙写超千首情诗的事，感慨他对爱情的专一，折射他是个值得托付终身的男人。

代国宏今年27岁，四川北川人。他在9年前的汶川地震中失去了双腿。

2009年10月，代国宏在医生的建议下开始学习游泳。2013年5月初时，他因骨头生长刺破肌肤须做手术。临行前，他为感恩教练培训，特意邀请教练吃晚饭，却遇到了自己的爱情。

国宏请了他干妈全家作陪。在赶往餐厅途中，干妈打来电话，无意中说到，她和女儿及女儿闺蜜正逛街。代国宏说，教练有事，临时来不了，若干妈女儿的闺蜜不介意的话可以一同来就餐。他没想到，这个出于礼貌的邀请，让他遇见未来的妻子苏思妙。

思妙是医院护士，这个职业一下激起了他内心认同感。在香港治疗的1个月后，他和她已无话不谈，亲密程度发展到一日不微信聊天就觉生活中有件重要的事被遗忘。也是此时，代国宏做了一件事，在香港街头，他特意买了一卷长达100米的卷轴。

卷轴上，他开始把他和她微信交流的幸福记录下来，字里难藏相思。

轴继续展开，其中的情诗让人目不睱接。我们按百米卷轴长度，以每首诗平均在卷轴约占10厘米的长度估算，书写的情诗应该有千首左右。

代国宏说，他对传统的书写载体感兴趣。除卷轴、线装笔记本外，他还耗时约1个月制做出一幅竹简，上面同样写着情诗。

竹简共23片，诗名叫“国宏相思于思妙二十三句”。他说，她因特别喜欢数字23，就围绕这个数字，构思23句诗、制作23片竹片。

如果，把卷轴、线装笔记本及竹简上的情诗叠加起来，共有多少？我们估算出的数据应该是一千三百首左右。代国宏说，这4年来，几乎每天要写一首，他推算出的结果跟我们的数据差不多。

前年9月18日，全国第九届残疾人运动会暨第六届特奥会游泳项目收官，代国宏参赛，苏思妙观战。颁奖典礼后，代国宏在数百人的见证下，说出求婚宣言。

她告诉我们，后来，她才了解到了，他为这次求婚策划了至少一周，甚至还制作了一段视频，受游泳馆没播放条件，作罢。但浪漫不能停，他恳请赛场主持人客串了司仪。

代国宏收获的是一枚银牌。颁奖时，主持人邀苏思妙上场，她刚把鲜花献给代国宏时，场内突然响起了音乐“我最浪漫的事”。代国宏拿出钻戒，深情许下爱的告白，“最美的年纪遇到最美的你。嫁给我吧，我会用生命去爱你，用我的努力，实现照顾你一生的承诺。”

我们了解到这样的信息，代国宏用竹简为苏思妙写情诗是2014年2月14日，那时，苏思妙的父母对这段爱情并不看好。后来，苏思妙的家人无意中得知代国宏为苏思妙写超千首情诗的事，感慨他对爱情的专一，折射他是个值得托付终身的男人。至此，可喜局面发生，不被看好的爱情得到彻底扭转。