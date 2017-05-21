胖模变型 — DOMINIC FOO 真情面对面

报导/彭可晶

摄影/曾国权、部分由受访者提供

他出道晚，身材不匀称，让模特儿经纪公司都不屑一顾，这手上一幅坏牌，他却靠著极强的心理素质与毅力，把自己从胖胖男打造成肌肉男，再转型成韩系型男，短短数年间，从被瞧不起的肉感男模变身炙手可热的名模，Dominic Foo胡修贤绝对是模特儿界最励志的典范人物。

胡修贤

人物简介

– 模特儿

– 宏愿开放大学心理系讲师

– Vox Models & Talent Management 模特儿学院导师

《光华日报》副总编辑张易雄在媒体圈子历练数十载，认识不少模特儿界的大哥大姐，第一次见到Dominic Foo胡修贤的照片，易雄直觉就认为此人非池中物，身边的行内人认同，却也悄悄地透露说：“别看他现在一副韩系型男的模样，以前他可是肉肉男呢！”

“怎么可能！”大家都无法想像Man味十足的Dominic会是个胖子。这天直接把他约来《光华日报》的摄影棚，谈起行内人透露的“秘密”，他爽朗地哈哈大笑直认不讳，并掏出手机把他的旧照秀给我们看：“我确实有段时间变得好胖，92公斤！”

现在是68公斤，184公分模特儿身形的Dominic，是怎么从62公斤的扁瘦大学生，变成92公斤的肉肉男模呢？“几年前从澳洲墨尔本念书回来后，就开始健身，可是到了某个停滞期，我突然变得无法节制地暴饮暴食，几个月内，结果体重足足攀升了30公斤。”

易雄直接笑问他：“你之前这么胖，怎么还有勇气接触模特儿界？”Dominic也直爽地答：“这也许和我在国外受教育有关系，并非凡事都要百分百准备好才去尝试，我们应该跳出舒适圈，不要前怕狼后怕虎的，勇敢去尝试，边做边学啊！”

“你和那么多身材健美的男模比赛或走秀，难道都不会感觉莫名的压力吗？”易雄又把一道麻辣问题抛来。Dominic哈哈大笑说：“我知道我是大家茶余饭后的笑话啦！”他初入行是从2012年猎男比赛启航，那时候他约已经有80多公斤，因为体型不佳，常常被主办单位负责人直接嫌弃，其他参赛者也会冷言嘲讽他。

这个大学念心理系，另一项职业是宏愿开放大学（Wawasan Open University）的心理系讲师，当时候也被这样的窘境逼迫得有点情绪低落。“于是我大吃大喝来减压，当时候虽然也一直持续做健身，但因为吃得更多，体重就直线飙升。”

破咒修正果

回溯那段自觉荒唐的日子，他苦口婆心地劝导想要瘦身的人：“要减重的人，不要以为有做运动就可以大吃，其实均衡饮食才是最重要的。”当时念心理系的他知道自己不可以沉沦下去，很快他就奋起再战。在状态不断变佳，伸展台的工作邀约也慢慢涌来。

热爱美食的易雄问他：“听说当时候你是以几个月的时间又瘦下来，你是怎么办到的啊？定力这么强？都不会被美食诱惑？”Dominic点头说：“当然苦啊，当时候的餐单可以用‘淡而无味’来形容，还养成了一个把菜肴过水的习惯，到现在还会被身边朋友当笑话来调侃我呢！哈哈！”

直至现在，Dominic已经恢复正常饮食习惯，朋友还是鲜少约他出来吃宵夜。“哎，我要不是看著别人大吃大喝然后我就只点一杯水喝，要不我最馋嘴也是吃一碗芝麻糊而已。”别人艳羡的完美体态，是他用了无数时间与努力坚持而来的。“其实我不鼓励像我这般激烈性减重，对身体会造成伤害。”

数年前投履历都石沉大海的Dominic，初期只能当兼职男模，在不断努力提升自己的职业素养后，两三年前，他终于获得知名模特儿演艺经纪公司Velvet Signature青睐，签约成为旗下模特儿，也被推荐成为《Vox Models & Talent Management》模特儿学院的导师。

从一个一直被打回头票的胖模，变成炙手可热、国内外工作邀约不断的男模，他仍不间断自己的心理系教课生活，Dominic坦言：因为念心理系出身，我一直希望可以把心理系的知识用在模特儿诠释服装风格与自我行销的策略上。

自在穿梭于伸展台与讲师台的Dominic非常享受这样的生活步调，他告诉我们：“我做过朝九晚五的工作，但是我还是想挑战自己，希望可以有不同的人生体验，将来也许也会回归平淡做个普通上班族也说不定呢！”目前已经逐渐往国外T台展步的他，说隐退，还太早了吧。

台上台下两个样

“我的生活颇为规律，不会熬夜，活得健康一些。”那究竟私底下的韩系型男，是一个怎么样的形象。他大方地透露自己在伸展台上和台下完全是两个样子。“在台上我要为工作专业付出，台下则属于自己的时间，我尽量放松自己，头发不会弄什么造型，也不化妆，一定要让头发和皮肤休息透透气。

“我希望人家在台上看到的我和在台下看到的我是不一样的，那也能看出我为工作付出的努力。我也不讲究名牌衣物，我啊，一条短裤一件T恤就外出。问他怕不怕和别人“撞衣”，他眯起眼笑说：“当然不会啊，真的没关系的。私下的我注重穿著舒适即可，对物质层面没太大的渴望。

模特儿+心理学科

模特儿和大学讲师好像完全是大相径庭的两种职业。在这两个行业，Dominic都是行内鹤立鸡群的焦点。身兼大学讲师和模特儿的他，两个身份之间游刃有余。“不过大学里的学生会对我这个模特儿老师特别有好奇心，他们除了问课业，还会问这行的秘辛，问我怎么健身，哈哈！”

也在模特儿学院任职导师的Dominic，除了教导学生走台步之类的模特儿基本课程，还融入了心理学科。他也要求学生不止要有外型，也要有优秀的心理素质，才能轻松处理人际关系。他也建议学生看清楚自己入行的目的是什么，十年后的自己会站在哪个位置。