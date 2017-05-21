人工“壁障”围绕地球！ 纯属人类通讯意外产物 国际新闻

（休斯敦21日电）地球周围存在着肉眼所看不见的保护“壁障”，而该如同泡沫般围绕着地球的壁障竟然是人工产物，无意中诞生于人类所使用的某种特定无线电通讯技术。

美国宇航局（NASA）于2012年发射的两艘范艾伦探测器日前观测到围绕着地球的人工壁障。这两艘探测器原是用于观测环绕着地球的两个近环状高能粒子辐射带，或称范艾伦辐射带（Van Allen Radiation Belts）。范艾伦辐射帶主要是由地球磁场所俘获太阳风带电粒子所形成，对于保护地球起着重大的作用。

虽然，范艾伦探测器所观测到的人工“壁障”似乎也扮演着同样的角色，不过，该壁障是因为人类科技及大自然之间的互动无意中造成的结果。据了解，近海面的潜水艇与地面进行联系之时，所运用的特定无线电通讯技术，其实是使用了甚低频电波(Very Low Frequency Waves，简称VLF)。这些电波有时候会伸展至地球大气层，甚至达到那之上的高度。由于这些游离电波会影响到高能粒子的移动，因此有时候便会产生出被探测器于大气层上空所观测到的人工壁障。

由于人工壁障的外沿几乎贴着范艾伦辐射带内侧，因此科学家人为，甚低频电波在阻挡辐射粒子方面起着一定的作用。该壁障的存在，再加上地球电磁层及范艾伦辐射带，意味着地球正被三重壁障保护着，免受太阳风粒子和其它有害太空天气的威胁。