2017金视奖 温绍平张惠虹 分夺视帝视后 娱乐新闻

温绍平夺得视帝，实至名归。

张惠虹首夺视后，激动落泪。

（莎阿南20日讯）2017金视奖温绍平以黑马姿态夺得视帝，而视后则由首次入围的张惠虹夺得。

入围多个奖项的王竣和吴俐璇则无缘夺得奖项，只好来来届继续努力。

在戏剧界纵横多年的温绍平，可以说是老戏骨，他说，可以说是心想事成，等了18年，终于等到这天。

“这辈子有机会站在舞台上，很感谢。”

去年刚生了宝宝的张惠虹，很久没有演戏的她，如今夺得视后，让她很感动，出乎意料。

她激动得无法讲话，她说，做演员可以演绎不同人生，带给观众不同启发，她连喊三次热爱演戏。

今年新增的传媒推荐大奖其中杰出艺人由杨雁雁获得，一脸惊讶的她上台领奖时，泪流满面，直言没有想到有机会上台得这个奖项。

最佳男配角则由首次夺得奖项的张咏华夺得，演戏22年了，首次得奖很激动。

最佳新晋演员由吕志勤获得，他坦言，没有盼望会得到奖项，也没有准备谢词，但他依然致以感谢。

阿姐级吴俐璇和童冰玉双双颁发最佳综艺娱乐节目和最佳综艺娱乐节目主持人，两人互相指说看到彼此都感到压力，甚至有人说在他们样子不友善，更笑说或许要互相检讨了。

八度空间新闻主播王菁忆首次夺得两个奖项即最佳主播及五大最受欢迎女艺人，穿着一袭红裙的她，连两次上台得奖都受到男颁奖人抢着拥抱她。

这届金视辉煌成就奖得奖人郑锦昌因有事不克前来，但他录制视频表示，自己是过来人，多亏前辈的提拔，才有今天的他。

颁奖典礼的特别嘉宾有远道而来的TVB艺人黄智贤、龚嘉欣、滕丽名及姚子羚，以及本地艺人李佩玲、郭修彧在会上也献唱多首歌曲。

暌违2年后再度举办2017金视奖，这次共颁发37个奖项。