中国国民党选举 吴敦义当选主席 国际新闻

(台北20日综合电)中国国民党周六举行党主席选举，上午8时起开始投票，至下午4时结束。在开票过程中，台湾前副总统吴敦义票数一直领先，最后以14万4408票，得票率为52.24%，当选新任党主席。

国民党中央当晚9时许公布的投开票结果，此次选举投票率为58.05%。6名候选人的得票数依序为吴敦义14万4408票，洪秀柱5万3063票，郝龙斌4万4301票，韩国瑜1万6141票，詹启贤1万2332票，潘维刚2437票。根据选举办法规定，在党员投票中得票过半数者当选。

这次海外投票仅投出5127张票，比起去年的6802票，少了1000多票。根据开票结果，洪秀柱在海外获得2323票居冠、得票率45.31%，吴敦义以2069票、40.35%紧追在后，郝龙斌居第三，得票409票、得票率7.98%，大幅落后领先的吴与洪。其他候选人部份，韩国瑜226票、詹启贤67票、潘维刚16票。洪秀柱去年竞选党主席，在海外部份占有绝对优势，在6802票中就获得5,340票，得票率78.51%。

中国国民党主席任期为期4年，将影响2018年地方选举提名及2020总统选举与立法委员选举提名，各方阵营视为兵家必争之地。

选举以取得投票数过半者当选，若均未过半，得票前两名须进行第二轮投票，由票数高者当选；第二轮投票时间为6月4日。