副首相：授权国安理事会与州政府 监督金马仑非法开发活动 国内新闻

（金马仑20日讯）副首相拿督斯里阿末扎希表示，国家安全理事会将被授权与相关单位共同配合监督金马仑的非法开发活动，以防止泥土侵蚀、突发水患、环境破坏等问题。

他说，有关的单位包括州政府、金马仑县议会等。

副首相是于周五下午在金马仑主持金马仑修复委员会理事会第二次会议后，在记者会上这么表示。

他继说，当局将重新评估金马仑600项被驳回的临时安置执照（LPS）申请。

他也表示，移民局也会发出外劳临时工作准证（PLKS）给在金马仑工作的外劳，以确认没有合法证件的外劳。

他说，这需要雇主的配合，当局将给予期限，希望雇主们合作，配合政府以发出合法工作准证给外劳。

促水利局与当地单位大扫除

他表示，由于当局发现河流的废弃物将导致堵塞而可能引发突发水患，在会议上，也促请水利灌溉局与当地相关单位进行大扫除。

他指出，双溪地昂（Sungai Tiang）挤在13间住屋的28户原住民，将获当局重新安置。

他表示，州政府也将考虑发出临时土地使用准证予经营土地30年以上的业者，有关土地达573亩。

在出席了有关会议后，阿末扎希也前往巡视双溪地昂原住民村，以及已完成防洪工程的巴登威利河。彭亨州州务大臣拿督斯里安南耶谷也随行。