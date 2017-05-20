林冠英：感激培育人才 5独中教职员获回馈16万 北马新闻

（槟城20日讯）全槟5所独中共542名教职员今日获槟州政府拨出16万2600令吉回馈金，每名教职员分别可获300令吉。

槟州首长林冠英指出，州政府拨出上述回馈金主要是为了感激独中教师为培育更多人才的付出。

他也认为，在支持华教的路上，州政府认同独中教育该纳入我国教育制度的主流之中，而中央政府也需承认统考。

林冠英是于周六下午举办的“槟州独中教职员回馈金移交仪式暨教师节午宴会”上致词时，这么指出。

出席者有槟州华校及教会学校事务协调委员会主席章瑛、槟首长政治秘书黄汉伟及槟州行政议员彭文宝等人。

独中代表汇报问题

会上5所独中的校长及代表也分别上台汇报关于学校的事务。当中槟华独中校长廖静仪表示，该校最主要面对的就是空间问题。

韩江独中校长江美俐则提及，去年期间槟州在发生大水灾之际，韩中校园也遭殃，估计损失12万令吉的设备及教材，因此该校也使用了州政府的制度化拨款款项购买新教材。

另外，她也指出，学校也使用了相关拨款作为提升校园安全设备，包括设立闭路电视，以保障师生及宿舍的安全。

此外，大山脚日新独中董事会总务拿督杨云贵则提及，该校为提升教师的福利，于年前也开始为教师们加薪，以让独中教师可享有与市面上同等水平的薪资。

随后，林冠英也在章瑛的陪同下移交模型支票给各校代表，并与在场的教师们一同合照留影。

独中生筹款受辱 章瑛：可当磨练

另一方面，针对日前所发生独中生在筹款时受到外界人士羞辱的事件，章瑛认为，从正面的角度来看，这可视为对于学生的一种磨练。

她说，学生在面对上述的过程中只要可以忍辱负重，未来才能做大事。

她表示，这是从一种乐观正面的角度去看待此事件，所以说这对于独中生而言是一个难得的经验。

她也说，虽然独中教师的福利不及国民型中学，但是这几年来独中的教职员人数依然有增无减。