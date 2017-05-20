张盛闻：议席分配由国阵领袖协调 马华适耕庄没“出借”

（吉隆坡20日讯）马青总团长拿督张盛闻指出，雪兰莪州适耕庄州议席目前仍是马华的议席，并没有所谓“出借”或“换”议席予巫统的说法，更强调任何议席的分配必须是由国阵各成员党的领袖去谈判和协调，各成员党的地方领袖无法自行做出决定。

他说，由于第14届全国大选的跫音将近，因此许多“奇奇怪怪”的言论甚嚣而至，惟他提醒，任何议席的分配并非由国阵各成员党的地方领袖做决定，而是由各成员党中央领袖进行谈判和协调。

张盛闻也是教育部副部长，他今早是在为“2050年国家转型计划”巡回公民大会进行推介后，接受媒体质询有关巫统大港区部主席拿督斯里嘉玛尤努斯日前在沙白安南推介国阵竞选行动室时，同时推荐一名巫统人选与一名马华人选，出战适耕庄一事，做出这项回应。

他披露，马华党中央从未考虑将适耕庄州议席“出借”或“换”议席予其他成员党，至于最终该党派谁出战该州议席，则仍由国阵最高理事会决定。

针对有报道指马华大港区部主席郭诚辉也引述副首相拿督斯里阿末扎希的“谁的胜算高就由谁上阵”言论，指若巫统可夺回适耕庄，那么马华大港区部准备让路给巫统上阵一事，张盛闻则提出反驳，指并没有所谓哪个政党出战，胜算就会略胜一筹的说法。

“我们（马华）也曾经借出3个国会选区给巫统，但不见得巫统在这3个国会选区上取得胜利。因此，并没有所谓我的政党候选人出战，就会比你的政党候选人出战的胜算还要高。”

由于大选的脚步愈来愈逼近，作为国阵大港区部主席的嘉玛尤努斯率先在沙白安南公布国阵大港国会议席候选人的属意名单，以及该国席下二个州议席的候选人的属意名单。

嘉玛建议，由于布迪曼在去年6月的大港补选中大获全胜，因此来届大选该国席理应由布迪曼上阵，至于双溪班让州议席，他亦建议让布迪曼继续捍卫。

至于适耕庄州议席，嘉玛则开出二个名单，即巫统大港区部执委沙末瓦哈与马青大港区团团长黄文强。

责任勿推给雪苏丹 促开除3伊党议员

张盛闻促雪兰莪州务大臣拿督斯里阿兹敏阿里立即开除3名雪州伊斯兰党行政议员，勿再将责任推卸给雪州苏丹。

他指出，基于希望联盟没有共同的执政理念，因此时间一拉长，内部的各种纠纷就会逐渐浮上台面。

“当初行动党与伊党断交，行动党坚持留在雪州政府，行动党所给予的说法是为了监督伊党，不让伊党在州政府内做坏事。如今，伊党提出与公正党断交，伊党也坚持留在雪州政府，而伊党所给予的理由也是为了监督行动党，不让行动党在州政府做坏事，所以意思是说这二个党留在雪州政府，都在做坏事吗？”

“这真的是一个不知所谓的联盟，它们（希联）根本没有交情却组成联盟，更何况还能组成共同政府，这在政治上是不能够被接受的。”

他认为，既然希联把人民的利益抛在脑后，就应该还政于民，勿将最后的责任推卸给雪州苏丹。

“这是政治的事情，为什么要把苏丹扯进去？你们（希联）干脆一点，还人民一个公道，既然不能认同对方，就不要组成联合政府！”

因此，张盛闻要求阿兹敏阿里，立刻开除3名雪州伊党行政议员，勿在继续蒙骗雪州人民。

去年财案报告收回 将派华小拨款表格

教育部副部长拿督张盛闻透露，教育部在收回《2016年财政预算案》给予华小拨款的报告书后，便将向全国各华小发放《2017年财政预算案》给予华小5000万令吉拨款的申请表格，并表示今年度的拨款将按时发放，不会拖延。

他说，教育部已陆续收到各州属华小在获得《2016年财政预算案》给予华小拨款后，所进行的修缮报告书。

“我对于整个进度感到满意，我们在收回全部的报告书后，接下来便会向全国各华小发放《2017年财政预算案》给予华小5000万令吉拨款的申请表格，我们希望各华小校方在收到表格后，能尽快填妥，以便我们将拨款发放出去。”

他强调，今年度的华小拨款将准时到位，不会有任何的拖延。

联办TN50公民大会 专让华青发表意见

“‘2050年国家转型计划’巡回公民大会”开跑！

为了加强国人，尤其是年轻人对“2050年国家转型计划”（TN50）的了解，并提出他们的意见，马青总团联同国内数大华青组织举办“‘2050年国家转型计划’巡回公民大会”，让国内年轻人及各行业对国家未来发展方向提出看法、想法和建议。

张盛闻在推介这项公民大会时指出，首相拿督斯里纳吉于去年10月推出“2050年国家转型计划”，以拟定国家未来发展方向，并邀各界人士提供意见以作为拟定政策是的参考。

“其实，‘2050年国家转型计划’的各项对话会已经陆续开跑，但由于目前尚未有一个专门让华裔青年有机会参与的对话会，因此马青总团决定联合国内数个华青组织，举办这项公民大会，让华裔青年对这个计划发表自己的看法和意见，这样华裔的声音在政府拟定政策时，才会被听见。”

他说，这项公民大会将会在全国13个州属陆续登场，他欢迎公众、企业界和青年踊跃参与，通过集思广益的方式，一起构思国家未来的愿景。

“虽然我们的焦点族群是华裔，但我们并没有设定任何语言，我们欢迎有想法的青年都能够参与这项公民大会。”

张盛闻也提及，倘若民众对“2050年国家转型计划”有任何意见，也可以通过该计划的官方网站填写自己的想法和建议，届时这些建议和想法也都会被政府列为政策的考量。

“‘2050年国家转型计划’巡回公民大会”是由马青总团主催，支持单位包括中华大会堂总会青年团、宗乡青联合总会、大马青年运动总会、大马青年团结运动总会、大马佛教青年总会、大马基督教青年协会、大马创业促进会等。

出席这场推介礼的包括马青副总团长王晓庭及陈国勇、总秘书拿督梁捷顺、青运总会长兼八大华青总协调周世抆、马来西亚大专青年协会会长李祥福、大马创业促进会总会长拿督雷智雄、青团运总会长祝伟文、大马佛教青年总会总秘书颜志伟及马六甲中华总商会青商团团长陈和顺。