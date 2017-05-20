大公司倾向聘懂华语求职者 阿威雅：若受歧视应投诉 中南马新闻

职业展共提供2190个职位空缺。

阿威雅（左）巡视时，向其中一名求职者了解情况。

（新山20日讯）对于就有大公司更倾向于聘请能以华语沟通的求职者，柔州团结与人力资源委员会主席阿威雅说，雇员或求职者若感到受歧视，应向人力资源部投诉，以便当局展开调查。

“以上事件纯属个案，但雇员或求职者若真感觉在这方面受到歧视，需向人力资源部投诉，当局才能根据投报展开调查，看是否属实。”

他今日出席在柔州城市转型中心举行的职业展后，在记者会上，就媒体询问一些大公司更倾向于聘请能以华语沟通的求职者时，这么回应。

他也说，州政府正准备设立一个供各机构沟通的平台，让人力资源供需得以对接，该平台将为全马首设。

他指出，随着更多外资进驻，市场对技术性人才的需求将不断提高，州政府需未雨绸缪，先设立该平台，届时才有能力提供这方面人力资源支持。同时，也能保证各学府的课程制定契合市场需求，让毕业生可更快找到工作。

“否则这些投资者将到外州聘请员工，州政府不希望这样的事情发生。”

减少外籍劳工人数

阿威雅说，州政府也希望借该平台减少柔州的外籍劳工人数，否则若外劳持续涌入，总有一天柔州人无法在柔州找到工作。

“关于本地人不愿从事‘3D（危险、辛苦和肮脏）工作’说法是不正确的，雇主须提供良好福利、奖励和薪酬来吸引本地人在本地就业，也应发挥创意，让本地人了解该职业职能以吸引他们就业。”

他说，一些领域固然逼不得已得聘请外劳，但如今零售业、餐饮业等都聘请外劳，这是不合适的，这些领域实际上可招本地人从事。

他以乐高乐园为例，表示其几乎所有员工为本地人。

“既然一些企业可以，为何其它企业不行。”

职业展在全马11间城市转型中心同时举行，单在柔州，就有30间公司参与，提供2190个职位空缺。

截至目前，已有超过3万人出席，反应踊跃。