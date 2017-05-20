纳吉促全球合作 终结伊叙不文明问题 国内新闻

（吉隆坡20日讯）首相拿督斯里纳吉形容，伊拉克与叙利亚现有的局势“不文明”，因此促请全球共同终结伊叙两国的问题。

他应沙地阿拉伯之邀，将于今天启程出席在沙地首都利雅举行的阿拉伯、伊斯兰国家及美国峰会，他认为，这项峰会是促使伊斯兰世界与美国的关系晋入新阶段。

他说，透过更大的谅解，各国有更好的合作，共同对抗无知及不满，以免引发极端暴力，况且美国总统特朗普承诺铲除达伊沙（DAESH）组织。

他是在《沙地公报》撰文，这么指出。配合这项峰会，《沙地公报》今天刊登这篇文章。

纳吉说，明天举行的央会，预料有50名伊斯兰国家领袖出席，大家必须确保终结伊叙两国发生“不文明”的问题。

“我们须展现以快速及坚定的态度，随时随地对抗极端手段，不可败下阵来。”

他认为，在一边是伊斯兰世界，另一边是西方国家情况下，这交由峰会参与者定夺以联系合作，证明可一劳永逸地确保不会出现文明冲突。

他指出，同时，不同宗教的信徒，须团结一致、坚决、决心和准备行动。

他说，是合时适及需要来透过是项峰会来相见，所以，他有信心所有参与者会复新彼此的友谊，注入新动力，开创合作、安全及谅解的新方向。

他指出，尽管达伊沙组织在伊叙两国开始转弱，然而，恐怖分子玷污伊斯兰名义的威胁行动还很高，这是无人可质疑的。

“对于相聚于此（峰会）的国家，可能会有更多恐怖分子逃离所占据的地方，纷纷逃离回各自的祖国，策划进行恐怖袭击。”

他强调，各国及所有伊斯兰国领袖有必要表明，恐怖袭击与伊斯兰不划上等号。

他说，凡时指伊斯兰教受伪讲师所利用，那是这些人的无知，或者对伊斯兰有误解。

他指出，事实上，伊斯兰教是带来指引、文明及知识，而不是破坏或死亡。