6岁儿腹部长瘤 父母卖屋辞工筹医费 国际新闻

（新加坡20日讯）大马6岁男童申诉肚子痛，经诊断赫然发现爱患上罕见神经母细胞肿瘤，每周越堤往返新马治病，父母为救儿卖屋辞工。

男童池建希2016年被诊断出患上罕见神经母细胞肿瘤，据他的父亲池国权（36岁）告诉此间媒体，儿子有一天突然感到肚子很痛，看了医生照超声波检查后才发现，腹部长了一个约13公分大的肿瘤。

医生确诊他得的是每100万名儿童中约5人才患上的神经母细胞肿瘤，并且已是第4期，淋巴、肝、骨和骨髓都受影响。

池建希曾在去年接受了一轮化疗，一度把肿瘤控制到3公分大小。池国权说，由于不忍年幼的儿子面对开刀之痛，加上顾虑到高昂的手术费，决定让他服食营养品，以增强免疫力抗癌。池建希的情况也曾一度有好转的迹象。

无奈今年3月复查后发现，他体内的肿瘤再度变大，还扩散至髂骨，目前需进行更高强度的化疗，等情况稳定后动手术医治。

“我跟太太起初真的很害怕，因为孩子毕竟还很小。很幸运的是我们遇上很好的医生，医院以及护士们。我们也很积极面对，因为事情都发生了，就算再难过再伤心也不能改变什么，只有向前看。”

原本从事二手车买卖的池国权，不得不放下生意，与辞掉银行工作的太太一同在新山关卡附近租地方落脚，每周越堤往返新马两地，为儿子治病。若儿子需住院，夫妻两人则会留在医院过夜和照料。

为了应付医药费，夫妻两人也已着手出售家乡怡保的屋子，目前约一年内花费的医药费超过23万新元(逾72万令吉)，估计接下来还得花30万新元(近94万令吉)左右让儿子接受至少四、五个月的疗程。

一名新加坡亲戚近日协助家人在give.asia网站进行筹款，在短短2天内筹得超过1万3000新元。

池国权感恩表示：“无论金额多少，我们对每一位伸出援手的人都是心存感激的。”

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男童积极抗病，梦想成为建筑设计师。

池建希面对煎熬，仍能面带微笑的坚强面对。他有时看见父母焦虑的模样，甚至还主动安慰，叫他们不用担心自己。

他告诉记者：“希望康复了可以像其他小朋友一样去上学，一起玩耍。”