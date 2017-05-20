【JJPTR千人宴】 “真正解救普通人”踩场！刘永山被阻进入

酒店管理员（左）禁止刘永山进入会场，而献议对方到酒店另一方召开记者会。

刘永山（中）由赖俊权（左起）及游佳豪陪同“踩场”，要相关人员交待人民血汗钱的去向。

“解救普通人”千人宴场外，在周六晚上8时许封锁会场，禁止媒体及未登记和未盖章的投资者进入，禁区内有人驻守。

（吉隆坡20日讯）“真正解救普通人”（ZZJJPTR）“踩场”！

“解救普通人”千人晚宴在吉隆坡时代酒店举行，“真正解救普通人”成员之一的民主行动党甘榜东姑州议员刘永山，在晚上7时30分率领成员兼士拉央区州议员游佳豪及行动党泗岩沫花园支部支部秘书赖俊权抵达会场，却因没受邀及非投资者，被工作人员阻挡进入。

随后，他与酒店管理员协调，获安排在会场的另一边召开记者会 。

他强调，他不是来捣乱或吵架，而是要求“解救普通人”的负责人出来交待创办人李宗圣被捕后，该组织是否有个负责人来带领，继续运作。

他希望该组织首脑现身，以便见面。

“身为人民代义士，我们有义务要求相关人员交待清楚人民血汗钱的去向。”

游佳豪也“授招”怀疑受骗的投资者，尽速向警方投报，让自己有机会取回投资本金。

他说，李宗圣是在刑事法典第420条文（欺诈）下受调查，在此情况下，一旦有人投报，警方将介入调查，只要受调查者赔偿损失，即可销案。

因此，他呼吁觉得受骗的人，一定要去报警，说不定就可拿回钱。