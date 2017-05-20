马西岭双尸案 女死者是准新娘 原定今年底完婚 国际新闻

（新加坡20日讯）马西岭双尸案中的女死者，原来是一名准新娘，原定今年底跟意大利男友完婚。

马西岭巷周四(18日)发生骇人双尸案，59岁迷你巴士司机洪宝华凌晨被发现坠死在住家隔壁座组屋底层，警方随后在他家发现一具身中多刀的女尸。

女死者是越南籍的阮氏秋庄（Nguyen Thi Thu Trang），今年32岁，在金沙一间酒廊当酒保，有一名意大利男友。

此间媒体联系上女死者的弟弟阮煌协，他透露，姐姐与意大利男友原本定在今年底结婚，不明白她为何会被杀害。

根据女死者的脸书，她应该是在去年10月16日订婚，12月份还分享她与未婚夫手牵着手、戴着订婚戒的照片晒恩爱。

阮煌协透露，姐姐很少谈到男友的事，但女死者的友人透露，她是在工作场合认识对方，对方目前不在此间。\

女死者周五晚停柩一夜，周六下午火化，亲友还通过脸书转播灵堂情况。

她的前同事苏雷士透露，他周五下午5时才得知好友死讯，傍晚7时下班后就赶到灵堂，一直陪着守灵的亲友，伴他们渡过这段期间。

女死者人缘极好，苏雷士透露，她很讲义气，乐于助人，至今已经有100多名朋友前去吊唁。

除此之外，女死者的亲友也在网上替她的家人募捐，阮煌协则告诉此间媒体，家人如今希望找到一名律师帮助他们。

遇害前遭骚扰诅咒

婚讯惹来外籍前男友妒忌，遇害前还曾遭骚扰诅咒。

阮煌协透露，姐姐3年前在新加坡交过男朋友，就在姐姐传出遇害消息前的周一至周三，也有个外籍前男友连日在她的脸书上留言诅咒。

这名前男友的脸书显示，他在新加坡一家银行工作，不过他是否就是女死者3年前的狮城男友则不得而知。

女死者客死异乡，6岁女儿仍不知情。

从越南赶到此间为女死者办理后事的弟弟阮氏昌昨日提到，姐姐在越南有过一段婚姻，和前夫育有一名6岁女儿，3年前离婚。

阮煌协透露，小外甥女还不知道妈妈已经过世。

“我现在不能跟她说，她太小了。”