槟45政府组屋 漆我爱槟城标志 北马新闻

（槟城20日讯）继“我爱槟城跑”之后，槟州政府推展另一项“我爱槟城”运动，在槟州5个县区内的45栋政府组屋漆上“我爱槟城”标志！

上述政府组屋漆上“我爱槟城”标志的推展仪式是于周六上午举行，槟岛大英义校园政府组屋将首先漆上“我爱槟城”标志。

林冠英：耗资逾22万

槟州首长林冠英强调，虽然联邦直辖区部长拿督斯里东姑安南有意要把槟州纳入联邦直辖区，但他希望对方不要发梦，不要以为通过使槟州“消失”的方式即可夺得槟州。

他认为，就东姑安南去做白日梦，槟州政府将会捍卫槟州到底。他是周六为大英义学园组屋主持漆上“我爱槟城”标志推展仪式时，如是指出。出席这项仪式者尚包括行政议员曹观友及行动党柑仔园区州议员兼行政议员佳日星。

他透露，“我爱槟城”运动除了有跑步及爬山外，为组屋漆上标志也是其中的活动。槟州行政议会于3月3日已通过佳日星的建议，在全槟政府组屋漆上‘我爱槟城’标志，而槟州房屋局已鉴定州内45栋政府组屋推展这项计划。他说，有关计划耗资22万2000令吉，预计会在10月完成所有的油漆工作。”

佳日星透露，在“我爱槟城”运动下，州政府会在全槟5个县署，45栋属于州政府或槟州发展机构组屋进行油漆标志工作。他指出，有关45座组屋是分别位于打枪埔、甘榜马来由、垄尾区、敦沙顿花园、大英义学园、麦曼珍、敦阿旺医生花园、莫哈末沙益路，及爪夷和高渊。