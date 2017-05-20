林冠英揶揄国阵假聪明 歪曲改变规则经济论 北马新闻

（槟城20日讯）槟州首席部长林冠英揶揄，如果国阵不明白“改变游戏规则者”的经济论，就不要假装懂！

他说：“如果不明白经济论，好心啦，不要假装懂啦！我们常说，如果不聪明不要紧，不要假聪明。所以就是这些人假装聪明，我们看到文章，我不懂我们几时改变条规”。

他强调，“改变游戏规则者”在经济理论上是有存在的，他举例槟州政府引进宜家（IKEA），将能改变整个购买的市场或行业，因为宜家带动力很强，而这也是公认的。他透露，一些州更准备给宜家免费土地，只是为了吸引它在有关州属设立，所以有关的“独特”或特别的计划，是需要直接与它联系。

他也举例，槟榔医院是要投资20亿兴建全马最大，拥有1000张病床的私人医院，以及如果要寻找特别人才，也是通过“猎头”，而不需要公开面试。“猎头英文叫HEAD HUNTING，不是要砍他的头，希望他们不要“懵查查”。”

他感到遗憾，国阵故意歪曲他所讲，完全是“半桶水”，不知经济论是什么，说改变规则就不需要公开招标。他强调，槟州政府还是实行公开招标，它从2008年起，已公开招标350亿的项目。

“我们问过每一个医生，他们都说这是好的，可以吸引人才回流，能够制造高收入就业机会”；“如果还是不懂，希望他们问他们有读大学的女儿或儿子，问一下什么是改变游戏规则者。”

他是于周六，出席槟州供水机构在全国劳动节游行竞赛夺冠的代表团，在槟城光大圆顶科学馆举行的家庭日后，在记者会上如此指出。也是槟州供水机构主席的林冠英也宣布，该机构的所有员工，将在开斋节时获得1个月花红。槟州供水机构总经理杰瑟尼与人力资源部总管祖基菲也有在场。