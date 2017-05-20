名车贩卖机狮城落成 一键选车两分钟到手 国际新闻

自动贩卖机种类繁多，售卖跑车的贩卖机可能会令大家大开眼界！新加坡出现一座号称全球最大的豪车贩卖机，楼高达15层，橱窗内贩售保时捷、法拉利等豪华名车，买家只要透过触控萤幕选择想了解的车型，「自动贩卖机」系统会筛选，两分钟内车子就会出现在顾客眼前。

新加坡二手车商Autobahn Motors建造一栋高达15层、可容纳60辆汽车的大楼，吸引全球车迷的聚焦。这栋如火柴盒的「自动贩卖机」，豪华车型种类丰富，从Mini的经典款到保时捷的新款跑车，都可以在这里看到。单单是保时捷就有26款车型，被安置在不同楼层。

负责人Gary Hong指出，贩卖机采用自家研发的汽车库存管理系统，买家透过大厅的触控萤幕操作，所选择的车辆可在一至二分钟内输送至大厅。他又指，在新加坡这样寸土寸金的市场，以自动贩卖机的形式销售汽车可以有效利用土地资源，同时新颖的销售形式还可以打响知名度，提高销售量。目前已取得了不错的反应，引起了人们的关注，甚至有开发商主动联络。

但大楼外观与只是自动贩售机相似，但并非全程自助，买家仍需通过一般的交易程序，才能将豪车开走。