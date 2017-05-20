“荧光夜跑风波”延烧 主办协办单位互指责 北马新闻

陈纬谦出示转账记录，表示自己早已支付对方约3万令吉的活动费用。

江延德出示收据，反驳陈纬谦拿钱不办事的指控。

（槟城20日讯）“荧光夜跑风波”事件持续燃烧，主办单位负责人陈纬谦直指是协办单位负责人江延德拿钱不做事且事后还恐吓他，对方则反咬陈是有计划的诈骗集团。槟州青年及体育委员会主席章瑛则表示，州政府无权插手此事，但不满的消费者可向消费人仲裁庭提告。

该活动上周六傍晚6时在槟城植物园举行，约7000人报名参加。参赛者之后指控主办单位准备失误，风波事后更惊动槟州政府，使得槟州青年及体育委员会主席章瑛也为此发言。

陈纬谦（24岁）周四前往警局报案后，向《光华日报》喊冤，指一切问题均是因为协办单位Worldcity Sport Event负责人江延德拿钱不办事且自作主张，才会引发那么多问题，而对方也在周一媒体报导对方曾收取约3万令吉费用时，透过电话威胁要攻击他。

他表示，活动伙伴李先生曾向媒体透露主办单位曾支付对方约3万令吉，岂料江氏在记者拨电询问对方后，恐吓要攻击他。

他向本报出示录音档，声称江延德指他对外谎称曾支付3万令吉，使得江氏很愤怒，扬言不仅将找人攻击陈纬谦，甚至自己也会动手打他。

陈纬谦透露，自己已在活动前便汇出近3万令吉的费用给协办单位，并出示转账记录显示自己分别在4月21日及24日，支付对方1万3000令吉及1万令吉做活动费用，此外他也在26日再汇5000令吉给对方。

他也指江延德的报案不实，并出示证据指江向主办单位收取4480令吉的帐篷费用，但现场的帐篷却没有超过5个，若根据市价不过是约300令吉。

他表示，对方也向警方宣称主办单位没有支付700令吉餐费，但事实上现场却没有提供食物，反而对方还私自允许小贩前来摆摊。

他指出，对方也曾向他收取每小时350令吉的场地费，但他事后向槟城植物园查询才发现场地费是每天350令吉，与江所提的收费有所出入。

他表示，对方证实曾私下收取55人的报名费，共2750令吉却没有呈交主办单位，并宣称将扣除其他费用，但却从没出示任何收据。

指协办单位收钱不做事 违抗指示造成场面混乱

主办单位指协办单位收钱不做事，违抗指示才造成场面混乱

针对活动没取得槟岛市政厅的批准，陈纬谦指因为申请准证的工作应由协办单位负责，岂料对方却完全没有处理此事，才导致活动没获得批准。

“不仅如此，他也没通知警方，导致现场没有足够警员维持秩序。”

他也指出，协办公司并没有服从指示，在活动当天私自允许脚踏车骑士参与活动。

“我们之前已经反对，但对方却坚持要加入脚踏车骑士。”

针对荧光棒不足，他表示，本来每位参赛者只允许拿4至5根荧光棒，但协办单位当天却没有跟随指令，导致有些参赛者拿了大量荧光棒，导致荧光棒不足。

他也透露，主办单位本来要求现场设置20个报名柜台，但对方却只准备1个柜台，导致5000多名参赛者挤在一个柜台前，场面混乱。

他也指出，由于自己当天有其他事务处理，因此必须提前离开活动会场，而对方也没向他汇报事后情况，他是后来才从其他管道才知道活动的结果。

他指责对方已经收了主办单位的活动费用，但却没支付志愿警卫团费用，导致他后来必须自己垫付。

他希望江氏既然已收取主办单位的费用，那就必须付清应付的费用。

“对方甚至还在脸书上毁谤我，并怂恿网民肉搜我，行为十分恶劣。”

基于对方的恶劣行径，他表示会考虑采取法律诉讼，并且要求对方公开道歉。

他最后表示，主办单位会透过记录，联系每个还未拿到衣服及礼包的参赛者，并会在短期内联络参赛者及送还所有衣服及礼包。

江延德：游客涌入警力不足陷混乱

面对陈纬谦指控收钱不办事且出言恐吓的江延德接受本报访问时声称，本身在办活动期间一直有征询对方同意，反而是对方把问题及欠款都丢给他，令他也质疑对方意图诈骗。

至于陈纬谦指他没向州政府及警方申请准证，江氏表示，是对方坚持不用向州政府申请准证。江延德也出示警方公函，指是他坚持，所以才申请到警方的准证。

“只是当时因为过多游客涌入现场及警方人手不足，才产生混乱局面。”

至于陈纬谦指他收取每小时350令吉场地费，他解释那只是初步的估价，后来取获植物园方面回应后，即确定只收一晚350令吉。

江氏也出示植物园公函，证实一个晚上350令吉，而对方也收到这份公函。

他表示，所谓的3万令吉，其实只有2万8000令吉，其中1万3000令吉是其部分佣金，剩余1万5000令吉则是活动费用。

“然，当天活动却花了约2万5000令吉费用，导致尚有一笔欠款仍未支付。”

他也指，他们双方当时的协议是他收取30%佣金，而根据当晚参与人数估计，佣金约3万令吉。

他坦言，确实有为55名参赛者报名，所领取的费用也充当活动费用，是对方没出面和他核对账目。

“举办活动向来都在事后结算账目，厘清金钱流向，但对方事后一直逃避我，所以才会不知情。”

至于所谓的恐吓，他表示，当时是因为感觉到个人名誉受损才会说气话，并无真正想动粗的意思。

对于陈氏所指帐篷只需约300令吉，他也质疑对方有举办活动的经验，因为收费不只帐篷，也包括风扇、灯光、桌椅等，共2396令吉。

“再加上对方要求增设的市价每个350令吉的拱门共7个，所以收费超过4000令吉了。”

至于700令吉食物费说法，他说，这笔钱是他请人负责把食物装入礼袋及派发的费用。

“对方的食物在发礼袋前几天才陆续来到，因此必须请4个人快速装箱，并在派发当天聘请6位工读生协助。”

人数超出场地无法容纳

江延德表示，活动出现超收情况是陈氏的责任，因为所有报名费是由对方全权负责。

他说，双方一开始协议只接受2000人报名，后来对方却告知已超收人数，演变成植物园场地无法容纳太多人的状况发生。

他也否认擅自加入驾车骑士的说法，指对方早就知道且不反对，甚至在车队代表前来领取衣服时，陈纬谦也在场，若当时不允许，早就应该阻止。

他批评对方在活动当天迟迟不现身，协办方早上9时就开始到场准备，但对方却迟至下午5时30分许才和约15名友人到场。

“这也就是为何现场只有少数的柜台，因为我们都不知道要怎么处理。”

他也出示收据表示，当时的确有租赁20张桌子，以作柜台之用，只是当时因场面混乱而没设置，而陈纬谦也没参与监督舞台架设工作。

“一开始只让人领取4根荧光棒，主办方也没有确保足够的荧光棒。”

“在活动结束后几天，对方仍有多箱荧光棒陆续寄到我公司，显见当时的荧光棒根本不足。”

他批评对方作为主办方，当时却拒绝上台致词，甚至奖牌不足等问题出现时，也拒绝向参与者解释，后来更直接失踪。

脸书公开搜寻对方

江延德说，因为事后一直找不到对方，才会在脸书公开搜寻。

他声称，他也在脸书上获悉，对方当时在怡保的“泼水夜跑”，也因临时取消活动，而与协办方及赞助方闹出问题。

无论如何，江延德表示，本身会在下周一再去据情投报，也呼吁要求对方出来面对，不要逃避。

章瑛：州政府无权提控 可向消费人仲裁庭提告

章瑛表示州政府无权提控，但消费人可向消费人仲裁庭提告

章瑛接受本报询问时表示，州政府没有法律地位可对这些主办单位采取法律行动，但若参与者觉得受骗或货不对办，可考虑报警或到消费人仲裁庭提告。

“不管主办和协办之间的情况如何，主办单位毕竟是收取费用的主要单位，因此有义务负起全责。”

她认为，主办单位理应事先就注意这些状况，而如今对方必须亲自解决这些问题。