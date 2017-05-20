湖南卫视推广大马榴梿 中国酝酿果王风潮 国内新闻

（吉隆坡20日讯）马华一带一路中心执行主席拿督斯里蔡宝镪日前与来自中国湖南卫视金鹰传媒的代表，为“2017马来西亚榴梿文化节”召开首次组委会会议，取得丰硕成果。

席上，湖南卫视金鹰传媒代表提呈了“2017马来西亚榴梿文化节”的活动企划，并与马华一带一路中心代表进行了约1个半小时的会谈。

湖南卫视金鹰传媒总经理王平波表示，当初因发现中国对马来西亚的榴梿了解不够深入，于是决定成为马中之间的桥梁，将马来西亚的“果王”介绍给中国的消费者。

自去年3月与蔡宝镪接触之后，就决定发起“2017马来西亚榴梿文化节”。

蔡宝镪表示，马华一带一路中心是全球首个联系46个马来西亚华团及商团一同签署《马来西亚华社一带一路宣言》，全力支持一带一路的单位；同时也是推出全球第一辆以一带一路为主题的企业义诊流动中心的单位，凸显了该中心对马中双边关系以及一带一路倡议的重视。

“我们希望能透过湖南卫视金鹰传媒策划的2017马来西亚榴梿文化节，让中国游客更了解马来西亚出产的榴梿，带动品尝榴梿的风潮，连带推动马来西亚的旅游业及经济成长。”

湖南卫视金鹰传媒代表副总经理周镇也表示，这次“2017马来西亚榴梿文化节”的定位是嘉年华，但更多的是把它打造成是一个榴梿文化品牌。

“马来西亚有很多漂亮的地方，希望通过商业和旅游（商旅）的模式结合在一起，让大家加深对榴梿的印象。”

此外，湖南卫视金鹰传媒的代表们本周日也将会到文冬考察，届时可品尝文冬最着名的猫山王榴梿。

其他出席者包括湖南卫视金鹰传媒总监康庄丶湖南卫视金鹰传媒总监禹唐华丶马来西亚办事处主任葛雅媄丶马来西亚办事处主任助理张智灵丶马华对华事务委员会秘书长孙汶德丶马华一带一路中心副主席韦俪晖丶研究部主任梁志华丶活动企划部主任谢诗今丶中心主席助理赵梅伊丶马来西亚榴梿出口商公会财政林祥益及上海天然益美榴梿王发展有限公司总裁郭煦。