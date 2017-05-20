开放赏风景灯饰 8千人访玻皇宫 北马新闻

亚娄排舞团姐妹在美丽烟花的点缀下，在亮灯的亚娄皇宫前合影。左3为陈慧丽，右2为蔡天喜。

玻马大学生与ARAU 74（亚娄74，拉惹74岁华诞的含义）的灯饰合影留念。左起：王琪婷、王琪莹、刘卓欣、林婉音以及马艳明。

（加央20日讯）由于隔日是周末假期，玻璃市亚娄皇宫七彩缤纷灯饰庭院的开放参观首晚，吸引多达8000名各族民众，携带一家大小或亲朋戚友前往观赏及摄影，每个角落都是拍摄风景，直到凌晨12时，人群才慢慢散去。

配合玻璃市拉惹端姑赛西拉祖丁殿下74岁华诞，亚娄皇宫庭院内的大树、草木和灯柱，特别精心安装上荧光灯，使它亮丽五彩闪烁，媲美吉隆坡莎阿南的i-City数码灯光城，于周五（19日）晚上9时30分左右正式亮灯。

一片高挂在亚娄皇宫前面道路半空中的水晶灯，金光闪闪，晶莹透亮，更显出皇宫的辉煌高贵。

当晚，皇宫庭院内的节目由玻璃市马来西亚大学（Unimap）学生主办，不但有精彩的文化表演与幸运抽奖，也设有烟花表演。

民众除了可以观赏亚娄皇宫庭院的美丽灯饰，还可到皇家展览馆内游览，深入了解玻璃市皇室家族的历史以及宫殿里的珍藏。来自不同州属，同读生物医学电子工程系而成为好朋友的玻马大4年级大学生，包括马艳明、林婉音、刘卓欣、王琪莹，还有就读国际生意二年级的王琪婷，当晚相约一同前往皇宫内感受热闹，在美丽灯饰下，拍下多张漂亮的照片，让大学生活更添精彩。

她们分别来自槟城、太平、雪兰莪以及吉隆坡，受询时表示亚娄皇宫虽然规模不大，但亮灯后的皇宫庭院非常漂亮，每个角落都是拍摄风景。

另外，每一年都不错过亚娄皇宫开放夜晚的亚娄排舞团，当晚一班姐妹们拿着自拍棒，对着皇宫庭院内美丽的景物合照留念。

她们7人包括排舞老师陈慧丽、祝菁霙、邢芬莲、曾爱金、周美莲、蔡雪玲以及雷瑞萍。

陈慧丽受询时说，由于皇宫庭院今年仅开放两晚，不像往年开放4晚，所以趁着天气良好，在首天晚上，便相约排舞姐妹们去观赏美丽灯饰，以免错失机会。

同时，马华亚娄区会主席蔡天喜及执委张致发，也参与其盛，向玻州拉惹殿下献上华诞祝福。