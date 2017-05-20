林冠英：了解民困 年拨逾37万增设施 北马新闻

林冠英在孙意志（左起）、曹观友、阿都拉曼、莫哈末阿里等陪同下，在纪念碑签名。

孙意志（左起）、曹观友、林冠英参观及问候刚好回航的渔民。

（威南20日讯）槟州首长林冠英表示，希联州政府是个关注人民需求与问题的政府，在了解到高渊樟角渔民的困境后，1年内拨款37万9846令吉扩建渔村码头、铺建道路、停车场及提供自来水供应。

他指出，大马渔业发展局在2008年拨款50万令吉建立樟角渔村码头后，却再无拨款建设其他基本设备，让渔民们苦等将近10年后，如今码头终于看到了提升及有所改变。他说，2008年执政槟州后，发现许多渔村码头面临失修问题，所幸渔协主席、社委会及渔夫们与当地州议员孙意志良好联系，议员也积极向各方跟进要求拨款改善。

“孙意志今年4月透过威南县署及水力灌溉局，获拨款10万令吉提升与重铺衔接至码头长达1.3公里的主要道路；今年3月透过威南县行动理事会，获得州政府财政署拨款7万令吉铺建码头停车场；今年2月也获得本人拨款9946令吉装置水管，衔接至码头提供自来水。”

他还说，槟州政府在曹观友行政议员于2016年展开的“聆听民声”巡视活动，实地了解渔民协会的诉求后，透过州政府拨款19万9900令吉扩建樟角船头至48公尺长及加宽3公尺，以方便渔船靠岸停泊。林冠英今日中午为威南高渊樟角渔村扩建码头及停车场，主持开幕仪式上如此致词。

他赞赏樟角渔民善用现代科技，不断在社交群组及脸书上载有关该码头活动的美景图片与讯息，让更多外界与垂钓人士认识该码头，吸引更多人到该码头，促进当地旅游。

曹观友：努力完成电供

曹观友表示，各地方上基本建设的提升与改善，都有短期或长期性的计划，如一些地方的治水计划工程已完成，至于该樟角渔村码头目前没电供问题，希望国能公司与县长及孙意志州议员一起努力去完成。

孙意志：提升渔民收入

孙意志说，樟角渔民协会虽仅有113名会员，但州政府关心及协助生活困苦的渔民，这渔村码头设备的提升，不只方便渔民工作提升收入，也让外来垂钓者留下美好印象，吸引更多游客的到来。

威南县长莫哈末阿里表示，除了申请建设还要管理，这码头的新设施增建及今日开幕后，渔民们也身负重任要好好去照顾及善用。

渔协主席阿都拉曼说，当地有约百艘渔船靠泊该码头，这码头除了当地渔民使用外，每逢周末或假日都有外地人来垂钓，也有理大生前来做红树林考查，所以建议这里未来也能兴建渡假屋及餐馆。