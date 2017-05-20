每件炒到上千令吉 娘惹碗碟飞上枝头变凤凰 大城小镇

老槟城使用过的这些娘惹汤匙碗杯都已身价百倍。

孙子壠：从前的槟城，洞房花烛夜都要有一个体面的娘惹瓷器盥洗用具。

娘惹家庭佣人使用的蓝白色瓷碟。

19世纪初中国瓷器匠许顺昌造的玫瑰绿叶娘惹瓷器，品相完好。

“我家好像也有这样的花瓶。”

（槟城20日讯）从前槟城许多家庭都有这种七彩缤纷的娘惹碗碟，每逢大年大节拿出来盛咸菜鸭汤、鱿鱼炒、猪脚醋等佳肴。如今这些陈年碗碟重现眼前，每件市价被炒到上千令吉不等…

槟州华人公会与MNP拍卖行于5月19日(周五）至21日（周日）一连三天，上午10时至下午5时，在霹雳路槟州华人公会联办“槟城第一届娘惹海峡华人文物展览”，展出一系列珍贵的峇峇娘惹早期餐桌瓷器和家具用品，让老槟城看到他们曾经吃过饭夹过菜的碗碟汤匙筷子，都已飞上枝头变凤凰，身价百倍。

孙子壠：感受娘惹优雅生活

MNP拍卖行负责人孙子壠告诉《光华日报》，这一次共展出了50多套娘惹瓷器及家居用品，它们都是来自槟城、马六甲及新加坡藏家们的珍藏，让现代人从中感受早年娘惹海峡华人的传统文化及优雅生活。

他说，展出的很多都是娘惹瓷。娘惹瓷是在道光年间始烧的釉上彩瓷器。在同治、光绪朝直到民国前后，为南洋海峡殖民地如槟城、马六甲及新加坡的土生华人所订烧，并广泛使用。

娘惹瓷洗脸盆 市价3.5万令吉

孙子壠指出，其中最吸引人的是，一个色彩斑斓的娘惹瓷洗脸盆，市价高达3万5000令吉，是展览会里最贵的珍品。从前的槟城，洞房花烛夜都要有一个体面的娘惹瓷器盥洗用具。

展会里也展了一系列工艺精细的礼篮、灯罩、项链、手镯、耳环、珠串绣花鞋、花瓶及门彩等娘惹用具及饰品。

21日拍卖珍品

孙子壠説，主办当局也将在5月21日（星期日）上午10时，在槟州华人公会举行一场“娘惹海峡华人文物拍卖会”，想要捷足先登的收藏家，可预先下载浏览拍卖品电子目录（http://admin.best2bid.com/…//Session/16/SCAA%2021May2017.pdf）及上网竞标（马来西亚主要双平台拍卖网站www.best2bid.com）。展览会免费开放供民众观赏。