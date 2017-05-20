文：黄泉安

上期专栏借京剧脸谱和四川变脸的文化艺术来暗喻政坛浮世绘。言犹未尽，几天前和党元老曹观友行政议员一起出席日落洞治水计划汇报会，听到他向媒体公布州行政议会非常关注市政厅及州政府各机构的发展计划，频频出现施工缓慢和完工误期的坏现象，因而重新启动政府发展计划“施工稽查监督委员会”机制，由林峰成挥鞭督策，务求改革。想起来，曹观友、林峰成也和我一样，为了确保能向人民选民交代，多年来都在扮黑脸。

自2008年落脚槟城全职从政以来，我曾被首席部长委任为槟城发展机构（PDC）两间子公司的董事主席，至今前后7年多，除了开会车马津贴，不得支领月薪或年酬。个人是在2009年11月出任PDC电信服务有限公司董事主席，2016年7月转任PDC Nusabina土木工程有限公司董事主席，两趟任务，都是从接手PDC集团总经理原有担任的职务。

经曹观友提起才发现，在众多受命担任政联机构董事局职位的国州议员当中，必须负责主导PDC子公司业绩并每年交出盈利的董事主席级人马，只有曹观友和我两人，职责是不能等待州政府的资源施舍，反而必须精准理财，制造盈利来贡献州政府财库。吃力不讨好，是肯定的了，因为在做事问责原则下，我们没有选择，有时要板起脸孔，扮黑脸。

讲到扮黑脸，我担任PDC电信服务有限公司董事主席的五年中，首席部长命令我整顿公司业绩，同时确保公司营业战略与时并进。我是大机器里的小螺丝，唯有唯命是从，曾经板起脸孔照做黑脸，成功解除我上任前因租赁合约出错而被地主诉讼法庭的1000万令吉的危机，过后曾大胆“砍掉”失职的公司总经理、两名部门主管，随后树倒猢狲散，会计师也自动辞职另谋高就，让我和董事部有机会重新整顿整个管理层。直至2015年11月我转换轨道前，除了还清所有的公司借贷，扣除联邦税务和缴交MCMC常年业绩献金之后，仍能积存2100万现金利润，充作电信机制新发展的备用金。2016年底，曹观友接任董事主席职位时，公司财务状况是比我2009年接任时，充裕得多。

PDC电信服务有限公司的原有十年营业执照是在2015年底截止，在2012年便必须准备服膺MCMC条件，履新2016至2025第二个十年的新执照，同时也必须启动和各大商业电信公司制定后10年的电信设施置放租金制度和强迫性折扣机制，足见电信塔空间租赁的生意模型，如不及时改革，会是日落西山的末途生意。

此外，我也带动国际电信网络专才，为槟州拟定光纤设施指南，同时提呈“地底公共设施走廊”（Sub-terrain Utility Corridor)白皮书，确保TNB电力公司、PBA水供公司、IWK排污管及各大电信公司铺盖地底下的电缆、水管及金属或光纤网络，都会准从“地底网络交通规矩”不能误打误撞。曹观友身为地方政府部门的行政议员，曾向媒体透露，政府发展计划频频出现延误，有时也是因为必须搬迁原有地下公共设施电缆、水管所致，但各大机构都必须经过繁文缛节才能动工，结果连累大家。我早在5年前提呈“地底公共设施走廊”白皮书的效应，就是带有未雨绸缪的原意。

至于首席部长指命我转换轨道，出任PDC Nusabina土木工程有限公司董事主席的“圣旨”，其实早在2015年11月24日PDC董事会敲定，但我延迟7个月，直至2016年7月1日才正式上任。主要原因，是因为土木工程不是我的老本行，恐怕不能胜任。后来，林冠英对我多次提醒，并重申他的药方：一、确保工程准时完工，确保工程优越指标；二、提高公司利润，杜绝成本失控；三、整顿公司绩效，但资金成本必须自力更生，自供自给。

现在回头想，原来我在犹豫不决期间，总共也花了7个月时间，虚心去向业界翘楚讨教，同时也到外国考察，然后重新挥拂染尘多时那张负笈澳洲所得的企管硕士文凭，壮胆从PDC集团总经理手上，接手担任这间土木工程机构董事主席职位。

也许，我应该是有福报在背后加持，能在短短10个月内，将公司月常现金流，从原本的110万令吉提升至1500万至1800万令吉之间浮动。但我也发现，这次任务同样必须板起脸孔扮黑脸，因为被我查出有某资深承包商，曾经“自误性”重叠呈报超逾930万令吉的假账。此外，承包商被我揭穿后，还两次休工来要挟我们，似乎想要制造施工缓慢，交货误期，要我吃死猫赔钱。

也许，这个承包商以为我是土木工程的门外汉，能够欺负。Oh yes! 你猜对了，我又板起脸孔，再扮黑脸，详情留到下回分解。