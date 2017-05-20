掌掴风波 异言堂

文：林爱珊

一场原本是首相纳吉和艺人进行对话的TN50活动，因为掌掴风波，引起瞩目。

然而，接下来的“剧情”发展，则是令人侧目。

先是马来西亚电视制作公司协会（PTVM）就闹得沸沸扬扬的TN50对话会掌掴风波，代表其成员马特威电影集团（MIG）首席执行员张秋发向外界道歉。

接着更荒诞的是，有6名马来非政府组织成员现身马特威电影集团公司门前，要他就对首相纳吉提高声量讲话的无礼行为通过“直播”管道道歉，而且他们也会针对张秋发的行为报警。那么他们会报警举报打人的艺人苏莱曼吗？不会，给出的理由是苏莱曼只是出手对付对首相无礼者，没有犯错。

然后呢？

没有然后了。

被打者需要道歉忏悔，那么出手打人者没受到谴责吗？没有，打人的苏莱曼以“正义之士”的姿态现身说法，说明本身是看不过眼张秋发的无礼的行为才出手教训对方。

在我看来，张秋发当时发言的态度的确需要检讨，而苏莱曼同样有错，一巴掌打下去，即使你有理，也站不住脚。

如果只要求被打者单方面承担责任，这样的做法实在说不过去，可是它仍然有其市场。

打了人还能这样理直气壮，究竟是什么让他这样的有恃无恐？那是因为他的背后有着和他同样思维的“乌合之众”。

当社会只以肤色作为区分标准，价值观已经扭曲，而对与错也不再重要。