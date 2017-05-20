别让双亲节变质 异言堂

文：李佩佩

来到温馨五六月，又是表现感恩孝亲，洋溢着和爱的季节。许多乡团组织、宗亲会等等，就会在此时主办感恩宴、双亲节、孝亲敬老等活动，来弘扬中华传统美德，引导年轻人将爱父母、爱老人的情感表现出来。

全球社会都知道，每年5月的第二个星期日是母亲节，6月第三个星期日则订为父亲节，这是美国国会通过的决议。不谈政策上承认双亲节，双亲节除了成为商业文案宣传，也成了许多华社组织一年一度的活动之一。

主办双亲节、感恩宴会、孝亲敬老活动固然是好事，可以让宗亲或会员一家大小、扶老携幼、代代同堂一同出席，热热闹闹欢度。

打着欢庆感恩双亲节为中心的活动，顾名思义就是宴会上会有感恩老宗亲、老会员的环节。一般上，主办当局会准备保健礼品或礼篮赠送给他们，或是邀请行动方面的年长宗亲到台上进行切蛋糕，让老宗亲高兴高兴，他们也会感受到自己备受尊敬。

早前，听到外界传出，一个宗亲会主办双亲节，活动却出现一大班的打扮光鲜靓丽、浓妆淡抹的美女，当中可能有些是宗亲，但是不知道的人，会错误以为是一项选美会呢。甚至是主桌、仪式等，都被受邀上台，导致当晚的主角即是老宗亲近乎被忽略了。

纵然大家对双亲节庆祝方式持有不同意见，谁也不能否定双亲节的意义，更不能阻止整个氛围的形成。传统意识上，不论是母亲节或是双亲节，推动孝亲，是值得鼓励的事情。

然而，过度“离题”仍然是必须警惕的事情。应当正视的是，无论是母亲节、双亲节、感恩节等，是发扬孝亲文化的一种活动。在办活动之余，更要推动富具内涵的意义，不能忽略的是人同此心。

毕竟，在多么大型、多么大场面、多么隆重，如果无法得到大层面的共鸣，也是徒然。