爱我就请解散 异言堂

文：王孙文

听到牢里传来这一句话，相信支持者都心碎了！

选举前的民意调查显示，阿学获得超半的支持，要蝉联省长一职应该不是什么问题。

可在选举过程当中，阿学为了纠正政敌的宣传手法，并以宗教信仰来解释，没想到厄运就跟着而来。

他的比喻被政敌当着冒犯教义，被对手攻击，而在第一轮选举不过半，直接蝉联不了省长。必须通过第二轮的选举来再遴选一次，就在再竞选流程下，法庭宣判了罪行摘要。

就在阿学落选后，法庭正式判决有罪，必须入狱服刑两年。其支持者不服当局，去到监狱聚集，要当局解放他。

他喊话要支持者解散“示威”队伍，要支持者回家等候他。根据早前的说法，他欲通过上诉来证明自己没有侵犯宗教信仰。他没有说自己没有错说，只希望通过法律程序来推翻判决。

他如此做法是尊重司法公正，只有通过法庭判决来厘清一个事实依据，我到底有罪吗？这与马来西亚的政客有什么差异呢？

法庭宣判我方胜利，司法就公正无私。法官判决我方失败，不管什么罪，马来西亚就是一个揽权国家，是吗？

阿学坦然面对现实主义制度的指控，要支持者回家继续努力民主战斗。相信有朝一日，在如此民主制度改革下，阿学或成为下一届总统。

爱我就得回家去，爱我就不要聚集在监牢外闹事，爱我就得根据法律规定“执行”罪判，只有通过法律制度“挑战”，证明我是没罪的，我才是真正没做错的人！

回头看大马版的安华，法庭程序判决完了！寻求宽赦成为释放另一个出路，哎哟！宽赦，赦免，豁免都是有罪在身啊！