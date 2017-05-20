圆满解决语文问题 异言堂

文：菁草

1969年大选竞选运动期间，马华总会长兼财政部长敦陈修信上电台发表宣传讲话时把联盟政府圆满解决了国内的语文问题，视为一项令人自豪的辉煌成就。

敦陈在讲话中说，根据宪法规定，我国必须在独立10年后就对语文问题作出重要的决定。

所指的“语文”其实就是官方语文。

宪法规定在独立后的10年里，也就是从1957年8月31日至1967年8月31日，国语和英语皆是官方语文，因此，议员们即使在国会或州议会里使用英语发言都不受约束或阻止。

可是，在10年期限越来越近时，国内民间出现了坚持保留现状和消除现状的两大相互对立的派系，彼此不断或明或暗过招，平添几许汹涌波涛。

敦陈说当时许多人都对语文问题深感担忧，认为此问题可导致国家面对更多的政治难题。

的确，经历过那个时期的人都同意，1967年最敏感的莫过于语文问题，大家都担心该年的8月会有不寻常的事发生。

“本人承认，”敦陈在电台广播中说，“假如联盟无法圆满地解决语文问题的话，种族冲突的危险性必将如箭在弦上，一触即发，其悲惨后果诚不可想像。”

幸好，联盟政府经得起考验，对这项最难处理的问题，作出一劳永逸的解决。

敦陈所说的解决方案，就包含在1967年官方语文法令里，此法令的通过及落实，化解了危险的种族冲突。

可是，他所谓“今后再也没有一项问题会比语文问题更具有爆炸性”的言论却被视为过度天真甚至和现实全然脱节。

就在他发表这项讲话后还不到10天，“513事件”就爆发了。难道“513事件”的严重性会输给语文问题？

从1969年迄今，国家发生过的比语文问题更严重，更具爆炸性的课题，还算少吗？

敦陈是用英语发表其讲话，并由马华孟沙区候选人刘集汉宣读其中文译稿。