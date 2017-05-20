国羽突破看“女”啦！

（黄金海岸20日综合电）第一次来到大洋洲的2017年苏迪曼杯羽球混合团体赛即将在周日隆重展开，放眼打进半决赛的大马队，如何在小组关键战应对赛会热门之一的日本，还有在淘汰赛迎战女将实力下滑但不失夺冠希望的中国、各有相关弱项的韩国、丹麦、印尼等队，值得关注。

比起其它强队特别是日本，女单和女双普遍被视为大马队在本届较弱的项目。在另一支同组对手德国威胁不大之下，女单吴堇溦和谢抒芽、女双温可微/许嘉雯等人能否在小组赛突破惊喜，在山口茜、奥运冠军松友美佐纪/高桥礼华坐镇的日本身上抢得分数，将是决定大马是否可当小组第一，进而在8强抽签占得优势而达致半决赛目标的重要因素。大马队过去最佳成绩也是4强(2009年)。

国羽女单教练罗尼也表示，吴堇溦和谢抒芽的本次表现将作为调整备战8月吉隆坡东运会甚至明年亚运会的参考。他也表示，在面对日本和德国的女单排阵时，将视乎这两人的最新状态和信心而定。“她们(小组)对手是谁也几乎肯定了，堇溦和抒芽如今的实力都差不多，谁准备较充足就可上场。”

整体而言，以一哥拿督威拉李宗伟领衔的大马队，在男单和男双环节都有与其他豪强挣分的本钱，而混双在奥运亚军吴柳萤缺阵后，大马队会从陈健铭/赖沛君、还是由吴柳萤搭档陈炳顺搭配回赖沛君或新人谢宜希来争夺作为大马本届关键分的混双胜利，预料将影响国羽最后成绩。

东洋军男单弱 马日战混双关键

在上届首次闯入苏杯决赛的日本队，在本届男单上舍弃排名较高的常山干太、上田拓马等人，意外地改以栽培新星西本拳太和五十岚优，让男单成为日本单项中最弱一环，惟其他4强都具备一定的实力。

瞄准再创队史佳绩完成团体赛大满贯的日本队除了女单和女双有世界前十选手组成的双项双保险，男双嘉村健士/园田启悟和混双数野健太/栗原文音也都不至于太差，因而被视为中国在7连冠卫冕路上最大对手。

大马要在周二才迎来首场小组赛事，取代英格兰参赛的德国队在混双米卡弗治/比尔姬米雪等名将逐渐退出球坛之下，只剩男单祖贝勒仍有竞争力，男双扬森/索万尼、混双拉姆斯富斯/伊莎贝等“黑马”本色未知，预料不是大马和日本的对手。

因此，马日之战成为外界和球迷对于C组的焦点战，当中陈健铭/赖沛君有着最近才在亚锦赛取胜对方主将数野健太/栗原文音，混双成败可能就成两队本场转折点。

拉长补短 各有优劣势

本届苏杯，其他出线晋级8强的队伍预计离不开卫冕冠军中国、韩国、丹麦、中华台北、泰国和印尼这些强旅，正好以上队伍将在周三小组末轮战彼此交锋，当天可谓各组上演正副盟大战。

老中青组成最强阵容的中国队除了有男单名将谌龙和林丹稳军心，还有郑思维/陈清晨等混双和男双一定的优势，但女单弱势成了实力大降的因素。女双和男双虽有兼项的陈清晨/贾一凡和“双塔”李俊慧/刘雨辰这样的青年才俊组合，惟尚未经过苏杯这样团体赛的洗礼，实际成绩仍有悬念，且看张楠、傅海峰等老将能发挥怎样的作用。

“寒带龙”丹麦在去年取得汤杯冠军的历史性突破，但如中国一样，女单是其软肋，其他几个单项都有实力派战将。男单“安赛龙”阿薛森较有得分把握，只是佐根森自全英公开赛后就处于伤停状态。上届因赞助商问题无缘参赛的男女双名将如波伊、克丽斯蒂娜佩德森回归，因此备受看好可弥补上届止步8强的遗憾，与印尼队的小组赛将是丹麦队本届欲迈向决赛目标的一次“小考”。

其他队伍方面，韩国少了李龙大、柳延星、金基正、申升瓒等男女名将，重在锻炼新人备战东京奥运会，双打优势不再的他们不被看好；印尼队作为老牌劲旅则是单打较弱，双打除了第一男双基甸/凯文外都是不够稳定的神经刀，两队皆有短板。中华台北和泰国则要突破只靠女单得分的依赖，若在其他单项有惊人演出，说不定可扮演“黑马”。