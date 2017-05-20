BSG Property赞助 PGBC征紫羽新秀赛 体育新闻

(槟城20日讯)PGBC羽球俱乐部今年将首次参加即将在今年9月2日开打的第3季大马紫盟新秀羽球联赛，BSG Property(文秀产业集团)是该队的主要赞助商。

郭家麟执教王有富当顾问

BSG Property董事兼东方控股有限公司执行主席拿督骆坚聪周五移交支票予PGBC羽球俱乐部。郭家麟是该球队的教练，他曾在武吉加里尔体育学院担任过教练，林言声是他的助教。前大马羽球一哥兼沙登羽球俱乐部东主王有富则是球队顾问。

在武吉加里尔教球期间，郭家麟是很多位国青的教练，包括最有名的大马羽球一哥李宗伟和一姐吴堇溦。郭家麟在接受访问时表示，本次回来槟城教球主要是为了提高槟城球员的水平，为槟州羽坛培养更多人才。

球队经理李国豪说，槟州拥有很多潜力无穷的年轻球员，但不是全部球员都获得州队或国家队的提拔，所以PGBC借此提供一个平台给球员进行系统化的训练，也让他们有机会代表俱乐部参加国内外的大小锦标赛，从中吸取比赛经验。

PGBC羽球俱乐部每逢周一和周四进行训练，阵中目前有16名球员，其中4名球员是州队选手。值得一提的是，其中一名球员周坤伃刚在双溪大年公开赛夺得男双冠军。另一位球队经理林安尔指出，球队也希望从中发掘第二个李宗伟。