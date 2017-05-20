冲击双冠之际被扰乱 C罗逃税案6月底开审 体育新闻

(马德里20日综合电)就在C罗纳多和皇家马德里全力冲击双冠王之际，西班牙媒体《机密报》报道了一则可能扰乱C罗纳多心绪的新闻，西班牙税务机关有可能在6月底开庭审理C罗此前曝光的涉嫌逃税案。

此前媒体报道称，2009年初开始，C罗纳多就在英属维尔京群岛注册了一家名叫托林的公司，在这6年的时间里，C罗纳多通过空壳公司来躲避西班牙的高税率，为C罗纳多逃税高达1.5亿欧元(约7.22亿令吉)。

在此期间，C罗只向西班牙缴纳560万欧元(约2698万令吉)的税款，仅为应纳税额的4%。但C罗的顾问团队准备了纳税申报材料，证明他2009至2014年期间始终依法纳税。C罗也表示：“我没有做过犯法的事，所以我既不担忧，也不会害怕。”

恐面临6年监禁

一年多以前开始，西班牙税务部门就对C罗纳税问题展开调查，财务审计会计协会的官员表示，如果C罗被提起指控，他可能面临6年的监禁。如果调查开始两个月前，他们合法地承认事实并偿还欺诈的数额，那么处罚将会减半。

《世界体育报》表示在西班牙税务部门调查此事一年多后，6月4日就要给出结论。《机密报》称，西班牙税务机关正在就起诉C罗作最后准备，有可能在6月30日开庭审理这一案件。而他在足球场上永远的对手梅西也会在这天举行婚礼。

调查内容不利

据悉现在的调查内容对C罗很不利，并不认可他之前有关被财务顾问误导的做法，C罗目前并没有被告知与此案相关的任何事，正在积极备战最后一轮西甲联赛和欧冠决赛，他和皇马有机会夺得这两座冠军。

巴塞巨星梅西曾因逃税1010万欧元(约4867万令吉)就被起诉入狱21个月，然而根据西班牙法律，首次判刑在2年之下的可以免去牢狱之灾，这是最终梅西没有真正入狱的原因。

西甲3队争进欧联 巴塞或难阻皇马夺冠

西甲最后一轮周末上演，以往最激烈的保级悬念已在上轮提前揭开，末轮的大戏将是皇家马德里和巴塞隆纳的争冠，但实际上巴塞逆转皇马的机会也微乎其微，欧联杯资格的竞争表面上白热化，其中也是暗藏玄机。

末轮，皇马只有在客场输马拉加、巴塞主场击败埃瓦尔，巴塞才能逆转卫冕。巴塞击败埃瓦尔，相信不会有悬念，焦点是马拉加对皇马。前锋拉米雷斯是巴塞租借给马拉加的球员，但桑德罗之前曾帮马拉加击败巴塞，他进球后庆祝，苏亚雷斯指责其“当初是谁给你饭吃”，桑德罗关系似乎已和母队破裂。

马拉加主帅米歇尔是皇马名宿，他肯定希望皇马夺冠。马拉加近期状态不错(近8轮6胜1平1负)，但恐怕不会随巴塞意，即便马拉加公平竞赛，要想击败如日中天的皇马也不易。

欧联资格方面，维拉利尔64分、毕尔包63分、皇社63分，3队竞争激烈。末轮3队都是客场作战，维拉利尔与华伦西亚进行德比、毕尔包挑战马竞，皇社做客难度更低的塞达伟哥。

还有一个情况需要留意，并且几率相对高，国王杯决赛巴塞击败阿拉维斯夺冠的话，杯赛冠军的欧联资格将顺延到联赛第7，这样3队其实都能获欧战资格。这是末轮较吊诡的地方，毕竟他们都已经确保前7，只是出战正赛和资格赛的问题。

皇马若封王 对手领481万

由于伊斯科转会的附加条件，皇马每次夺得西甲冠军，马拉加就能获得100万欧元的回馈金。

皇马若封王 对手获481万？！皇马本周日若拿下西甲冠军，对手马拉加将获得100万欧元(约481万令吉)！

可别以为这是“公然收买对手”，而是皇马2013年从马拉加交易前锋伊斯科的附带条款，在伊斯科加盟皇马的头5年，皇马只要夺冠，就得回馈马拉加100万的转会费。但总额以300万(约144万令吉)为限，最多有3次夺冠可以分红。

也就是说，马拉加并不是因为本周日对上皇马，才能拿这100万，如果皇马之前能够提前封王，马拉加还是能领到这笔分红。无巧不巧收官战就是作客马拉加。皇马目前在西甲领先死敌巴塞隆纳3分，对马拉加不输就能封王。

夺冠庆祝地点敲定

皇马夺冠后将到丰收女神广场(西贝莱斯广场)庆祝。每次皇马夺得西甲冠军时，球队都会来这里和球迷欢庆。