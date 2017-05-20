阿足协公布新名单 桑保利证实出任主帅 体育新闻

(布宜诺斯艾利斯20日综合电)阿根廷足协公布了最新一期阿根廷队大名单。尽管桑保利目前仍然是塞维利亚主帅，但他即将正式入主阿根廷队。

在塞维利亚与奥萨苏纳这场西甲收官战赛前发布会上，桑保利终于对媒体发声，证实了他将执教阿根廷国家队的消息，“我不是为了另一家球会而抛弃塞维利亚，若我离开，那是为了我的国家队，我心系国家，这次改变与此有关。”

在新名单中，梅西仍然以锋线核心身份入选。阿奎罗和拉维奇这两人被放弃，国米中锋伊卡尔迪则有希望第二次为阿根廷队出场。当地时间6月9日，阿根廷将在墨尔本与巴西进行热身赛。6月13日，阿根廷将做客新加坡。

小法落选西班牙名单

西班牙主帅洛佩特吉公布了最新一期国家队大名单，皇马入选球员最多，达到6人，巴塞也有5人入围。切尔西帮仅少了法布雷加斯。西班牙6月7日将在主场与哥伦比亚踢热身赛，6月11日在世界杯外围赛客场战马其顿。

阿根廷大名单

门将：罗梅罗(曼联)、古兹曼(老虎)、鲁利(皇家社会)

后卫：马斯切拉诺(巴塞)、曼马纳(里昂)、梅尔卡多(塞维利亚)、奥塔门迪(曼市)

中场：萨尔维奥(本菲卡)、比格利亚(拉兹奥)、奎多·罗德里格斯(防卫者)、帕雷德斯(罗马)、巴内加(国米)、兰奇尼(西汉)

前锋：梅西(巴塞)、伊瓜因(祖云)、华金·科雷亚(塞维利亚)、戈麦斯(亚特兰大)、伊卡尔迪(国米)、迪马利亚(巴黎圣日曼)、迪巴拉(祖云)

西班牙大名单

门将：雷纳(拿玻里)、德赫亚(曼联)、科帕(毕尔包)

后卫：拉莫斯(皇马)、皮奎(巴塞罗那)、阿尔巴(巴塞)、蒙雷亚尔(阿仙纳)、阿兹皮利奎塔(切尔西)、卡瓦哈尔(皇马)、纳乔(皇马)、罗伯托(巴塞)

中场：伊涅斯塔(巴塞)、席尔瓦(曼市)、布斯克茨(巴塞)、科克(马竞)、蒂亚戈(拜仁)、伊斯科(皇马)、阿森西奥(皇马)、伊利亚拉门迪(皇社)

前锋：佩德罗(切尔西)、科斯塔(切尔西)、莫拉塔(皇马)、比托洛(塞维利亚)、阿斯帕斯(塞达伟哥)、德乌洛费乌(AC米兰)