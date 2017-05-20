骑士44分血洗绿军 詹皇创多项里程碑 体育新闻

(纽约20日综合电)NBA季后赛东部决赛第2场，骑士客场以130比86狂胜“绿军”塞尔特人，总比分2比0领先。

骑士半场领先41分，创季后赛历史纪录，全场净胜44分，这是季后赛历史并列第4大分差纪录。加上上赛季总决赛，骑士季后赛已豪取13连胜，平历史纪录。另外，塞尔特人领袖小托马斯中场因臀部拉伤退赛。

这是詹姆斯职业生涯第209场季后赛，他超越皮蓬，独居季后赛出场次数榜第9位，位居第8的是马刺球员吉诺比利(暂为211场)。詹姆斯送出4次抢断，季后赛生涯抢断数达到377次，超过“飞人”佐敦(376次)，升至第2，仅落后皮蓬(395次)。

詹姆斯此役仅战3节，轰下30分，他已连续10场季后赛贡献25+并且投篮命中率超过50%，追平了贾巴尔保持的历史纪录。除了数据里程碑，更让人感到恐怖的是詹姆斯在场上的统治力，他上场打了33分钟，在场效率值达到了惊人的+45！

无缘MVP最终候选

NBA公布各奖项入围名单，哈登、威斯布鲁克及莱昂纳德将争夺本赛季最佳球员奖(MVP)，詹姆斯没有入围，这是他9年内首次无缘落选。

和往年不同，NBA今年首次尝试以颁奖礼方式去宣布最终获奖名单，颁奖礼将于大马时间6月27日在纽约曼哈顿举行。

NBA年度颁奖礼候选名单

常规赛MVP：哈登(火箭)、威斯布鲁克(雷霆)、莱昂纳德(马刺)

进步最快球员候选名单：阿德托昆博(公鹿)、约基奇(金块)、戈贝尔(爵士)

最佳第六人候选名单：伊戈达拉(勇士)、戈登(火箭)、路威(火箭)

最佳新秀候选名单：布罗格登(公鹿)、恩比德(76人)、萨里奇(76人)

最佳教练候选名单：德安东尼(火箭)、波波维奇(马刺)、斯波尔斯特拉(热火)

最佳防守球员候选名单：格林(勇士)、莱昂纳德(马刺)、戈贝尔(爵士)