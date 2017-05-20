放弃申请温网外卡 莎娃将出战资格赛 体育新闻

(伦敦20日综合电)俄罗斯网球美女莎拉波娃发表声明，宣布将主动放弃申请温网正赛外卡，自己将从资格赛打起，这意味着莎娃提前放弃了直通温网正赛的机会，确定出战温网资格赛，也令今年温网资格赛拥有了不同寻常的看点。

莎娃表示：“几个月前我收到伯明翰赛事外卡，这项赛事给我留下很多难忘回忆，感激伯明翰赛的邀请。而经过3项赛事后，我已拥有足够积分去打温网资格赛，我放弃申请正赛外卡，目前开始治疗伤病，希望快些康复，开始草地征程。”

蒂姆终结纳达尔17连胜

罗马网球大师赛男单8强，奥地利新星蒂姆以6比4、6比3爆冷击败今年在红土赛场获得了17连胜的西班牙巨星纳达尔，为此前巴塞罗那和马德里决赛的背靠背失利酣畅复仇，展现了年轻选手可怕的成长速度。

四届赛会冠军德约科维奇和阿根廷名将德尔波特罗的夜战因雨中断并被迫延期，比赛暂停时德约以6比1、1比2暂时领先。胜者将在半决赛里对阵蒂姆。

穆古鲁扎力擒大威

法网卫冕冠军穆古鲁扎三盘击退7届大满贯冠军大威，与罗马尼亚名将哈勒普携手跻身四强。2号种子Ka普利斯科娃爆冷不敌乌克兰的斯维托丽娜，无缘半决赛。