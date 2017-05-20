肃毒警员涉包庇贩毒 再有5人落网 即时新闻

（吉隆坡20日讯）全国警方肃毒组再有5名警员遭逮捕，使到迄今涉及包庇贩毒而落网的肃毒组警员人数已增至21人。

全国副总警长丹斯里诺拉昔周六再次报料指最新落网的肃毒组警员人数为21人，由于案件在调查中，所以他未进一步透露详情，唯说警方发现警队机制系统出现弱点，“我们将成立特别小组，找出警队中出现的各种问题。”

诺拉昔本月15日已透露，有16名肃毒组警员疑包庇贩毒活动而被逮捕调查。

“我们并非全面洗牌，反之我们必须作出改变来面对不断出现的警队问题。”

他承认警员知法犯法事件或对警队士气造成打击，可是他说任何人犯错就要面对后果，他相信警队还是有继续坚持目标的人员。

诺拉昔是在出席於大马皇家警察学院举行的警官毕业礼仪式后在记者会上讲话。在此之前《新海峡时报》报导，在被捕的警员中包括警阶为副警监的高级警官。警方发现这些涉及警员从贩毒集团中拿到金钱上的好处，包庇贩毒活动。

与此同时，针对马六甲州多名高级警官包括两名警区主任遭反贪污委员会带走一事，他表示，“反贪污委员会已介入，我们将会全力配合调查行动。”