检察官：时代广场疯狂司机想“杀掉所有人”

（纽约20日综合电）周四驾车在纽约时代广场冲撞人群，造成1人死亡和22人受伤的26岁司机罗哈斯周五提堂，被控一项谋杀罪和20项企图谋杀罪。检察官在庭上透露，被告说想“杀掉所有人”，并说在场警员应向他开枪制止他。

控罪书指出，罗哈斯向到场警员说，驾车撞人前，他曾吸食合成大麻。官方正等待毒理化验结果，尽管一名警员说罗哈斯被捕时双目呆滞和口齿不清。

罗哈斯没有对控罪提出答辩，其律师也没有发表评论，被告定于下周再出庭应讯。目前，伤者中有3人头部严重受伤，情况危殆。案中死者是18岁密歇根女游客埃尔斯曼，她当时正与母亲和13岁妹妹一同游览纽约，不料飞来横祸。

罗哈斯是美国公民，也是前海军成员，此前有犯罪记录，有两次因醉酒驾驶被捕记录。2008年和2015年，他分别在皇后区和曼哈顿因为醉酒驾驶被逮捕，之后他的驾照分别遭吊销90天。

此外，在海军部队中，他由于触犯纪律多次被捕，并且在军事监狱中关押两个月，但最后罪名被撤销。他最终于2014年离开海军部队，然后搬回布朗克斯与母亲同住。