土国男图闯驾驶舱 美客机出动战机护航 国际新闻

（华盛顿20日综合电）美国航空公司一架由洛杉矶起飞的客机，周五飞行途中，一名来自土耳其的男乘客突然企图硬闯驾驶舱，但被乘客和机组人员合力制服，飞抵檀香山后被联邦探员拘捕。美军一度要派出两架F-22战机，为客机护航。

报道指，该架航班编号AA31的空中巴士A321客机，由洛杉矶国际机场起飞，当时载有181名乘客和6名机组人员。25岁男乘客乌斯卡尼在飞行期间，手持一部手提电脑图闯驾驶舱，但被乘客和机组人员阻止并制服，其中一名参与协助的乘客据指是退休警员。

接报有人扰乱客机秩序后，夏威夷州空军国民警卫队派太平洋司令部两架F-22战机，出动护航。客机最终安全降落檀香山国际机场，在场等候的警员登机，将乌斯卡尼尔锁上手铐，蒙头押落飞机，带走盘问。暂未知其闯入驾驶舱的动机，当局正调查事件。

美航表示，暂未确定被捕男子的国籍，因为国内客机乘客毋须申报国籍。有报道则指，涉事男乘客是土耳其人，在洛杉矶国际机场曾被发现有醉酒行为，但评估后却获准登机。国土安全部发表声明指，部长凯利已获通报这次事件。